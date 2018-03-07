Метростроители Петербурга продолжают забастовку и ведут переговоры

Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM Проходчики тоннелей метро Санкт-Петербурга, которым несколько месяцев не платили зарплату, продолжили забастовку и второй день подряд не вышли на работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 7 марта бастующие.

«Насколько нам известно, проходческий щит стоит», — заявили рабочие «СМУ-11 Метрострой», обслуживающие щит.

Во вторник, 6 марта, утренняя смена проходчиков не вышла на работу, что остановило проходческий щит на глубине 70 метров под береговой частью Невы. Затем рабочих поддержали дневная и ночная смена, утром 7 марта рабочие вновь не вышли на смену. Состав одной смены — порядка 30 человек.

Проходчики «СМУ-11 Метрострой» работают на участке между строящимися станциями метро «Театральная» и «Горный институт» на Лахтинско-Правобережной линии. Проблемы с выплатами начались у СМУ-11 еще в сентябре 2017 года. Общий долг по зарплате почти достиг почти 80 млн рублей. В отношении гендиректора предприятия Андрея Морозова возбудили уже второе уголовное дело — о невыплате зарплаты. Первое дело было связано с уклонением от налогов на сумму более чем в 700 млн рублей, именно в рамках этого расследования счета СМУ-11 были арестованы, что способствовало многомесячным задержкам зарплаты.

Читайте также: Глава «Метростроя» Петербурга надеется сохранить бастующий коллектив СМУ-11

ОАО «Метрострой», чьим подрядчиком является СМУ-11, заявляет, что держит на контроле ситуацию, его руководитель Николай Александров подчеркнул, что опытный и высокопрофессиональный коллектив СМУ-11 будет сохранен, а Смольный пообещал, что долг по зарплате строителям метро будет погашен до 14 марта.

Накануне рабочим начали поступать первые платежи за ноябрь. Тем не менее деньги не приходят на счета тех, кто прекратил работу еще с сентября-октября 2017 года по статье 142 ТК РФ, а также тем, кто уволился, не дождавшись выплат. Рабочие заявляют, что в «неформальных беседах» им обещают выплаты лишь после того, как у СМУ-11 «появится прибыль».

Читайте также: Смольный: Задолженность перед строителями метро будет погашена до 14 марта

«Метрострой» подчеркивает, что расчеты со СМУ-11 производились регулярно, но ввиду того, что банковские счета подрядчика арестованы по требованию налоговой инспекции, выплаты работникам СМУ-11 производятся с большими задержками. Сейчас ситуацией занимаются уже Трудовая инспекция, прокуратура, служба судебных приставов.

«В целях проведения переговоров с трудовым коллективом 7 марта в 8 утра руководство ОАО «Метрострой» в лице первого заместителя генерального директора Владимира Харенкова, а также руководство ЗАО «СМУ-11 Метрострой» в лице генерального директора Андрея Морозова, встретилось с рабочим коллективом СМУ-11 на площадке шахты №574. По итогам встречи была достигнута договоренность о том, что вечером 7 марта по окончании текущего ремонта проходческого щита проходка возобновится», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в ОАО «Метрострой».

В компании уточнили, что временная приостановка проходческих работ «не повлияет на работоспособность участка».

«Подъемные механизмы, вентиляция, водо‑ и электроснабжение шахты №574 ведется в штатном режиме. В шахте постоянно присутствует обслуживающий персонал СМУ-11, обеспечивающий поддержание работоспособности строящегося участка. Проходческий щит КТ-1−5,6 в данный момент проходит ревизию специалистами Управления механизации — филиала ОАО «Метрострой». Грунты устойчивые, по данным мониторинга, опасность осадок грунта отсутствует. В данный момент щит находится в береговой части Невы на глубине 70 метров», — уточнили в компании.

Вопрос о выплате заработной платы сотрудникам СМУ-11 находится на контроле правительства города, сообщили 7 марта в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.

Албин принял доклад председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергея Харлашкина по поводу сложившейся ситуации в коллективах метростроителей. Как заверил глава КРТИ, все обязательства, которые есть у города перед метростроителями в рамках госконтрактов с ОАО «Метрострой», исполняются своевременно и в полном объеме.

«Ситуация, которая возникла в коллективе ЗАО «СМУ-11 Метрострой», должна стать предметом тщательного разбирательства и повышенного внимания со стороны руководства генеральной подрядной организации наших строек — ОАО «Метрострой». На это мы указали гендиректору и руководству предприятия. В споре хозяйствующих субъектов не должны страдать люди. Текущее отставание пока некритично и не скажется на сроках сдачи участка», — заявил глава КРТИ.

Строительство участка Лахтинско-Правобережной линии от станции «Спасская» до станции «Большой проспект» ведется в соответствии с госконтрактом с ОАО «Метрострой» на сумму 20,7 млрд руб. Все работы, предъявленные подрядчиком, приняты и оплачены КРТИ. Расчеты с поставщиками и субподрядными организациями, среди которых и ЗАО «СМУ-11 Метростроя», ОАО «Метрострой» производит самостоятельно. По информации «Метростроя», все средства СМУ-11 перечисляются в срок, при этом официального уведомления об остановке работ на шахте № 574 компания не получала.

Пуск движения на данном участке ветки планируется в IV квартале 2019 года. Общая протяженность строящегося участка составляет 3,65 км. Объект включает в себя проходку самого тоннеля, сооружение четырех шахт и строительство одного вестибюля. В настоящее время на объекте ведутся работы по основной проходке (выполняются СМУ-11), сооружению стволов шахт и подготовки котлована к началу проходки наклонного хода станции «Большой проспект».

Читайте ранее в этом сюжете: СКР назвал сумму долга перед строителями метро Петербурга

Читайте развитие сюжета: Метростроители Петербурга прекращают забастовку под обещания властей