Судьба телебашни в Екатеринбурге: помощь пришла из-за границы

Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM В Екатеринбурге предлагают не принимать быстрых и необратимых решений относительно судьбы недостроенной телебашни. Об этом в своём письме в адрес компании «Эксперт — девелопмент» сообщили специалисты архитектурного бюро MLA+, команда которого занималась разработкой концепции стратегии города и ведением общественной дискуссионной платформы «100 мыслей о Екатеринбурге», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Специалисты MLA+ указали, что необходим комплексный план реконструкции квартала, в котором расположена телебашня.

«В ходе проведения экспертных сессий горожанами был представлен проект реконструкции телевизионной башни в «Евразийский глобальный маяк» — символ сближения, ориентира и сотрудничества Европы и Азии. Данный проект мог бы стать сильной заявкой города на вступление в глобальные национальные проекты (Шёлковый путь, Чайный путь, ЭКСПО). Городская башня является предметом всеобщего «ожидания чуда» по её реконструкции в новый — обязательно знаковый и яркий — городской проект. Как заметный объект, требующий уникальных и сильных решений, она является общественной платформой для обсуждения городских смыслов и потому представляется важным интеллектуальным активом и смысловым потенциалом города. Демонтаж башни означает пресечение инициатив и энтузиазма горожан, без которого о развитии города не может быть и речи», — сообщается в письме.

Также указано на то, что недостроенная телебашня воспринимается как визитная карточка, символический объект советского яркого прошлого города и как возможность обретения нового символа Екатеринбурга.

Отметим, что аналогичного мнения придерживается международный консультант по ЭКСПО Лорен Антуан Лемог. По его мнению, проект реконструкции недостроенной башни в Екатеринбурге в «Глобальный маяк» может дать городу дополнительный шанс, чтобы выиграть право провести выставку ЭКСПО-2025, сообщает издание Znak.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство телевизионной телебашни в городе началось в 1983 году. До 1991 года было возведено 220 метров из 361, однако после развала СССР стройка была заморожена.

В 2017 году телебашня и прилегающая к ней территория стали собственностью АО «Ледовая арена» (60% акций принадлежит «Уральскому горно-металлургическому комбинату», а 40% — правительству Свердловской области), после чего было принято решение о сносе объекта, для строительства на его месте спортивной Ледовой арены.

Однако данная инициатива вызвала протест у части жителей Екатеринбурга и специалистов, которые предлагают сохранить телебашню, придав ей новое функциональное назначение. Помимо того, чтобы превратить её в «Глобальный маяк», предлагалось использовать объект для канатной дороги, сделать внутри ресторан и даже ввести её в архитектурный комплекс храма.

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Отметим, что изначально предполагалось снести телебашню до 23 февраля, однако позже в пресс-службе УГМК уточнили, что точный срок сноса не определён, а демонтаж состоится не ранее второй половины марта.

Добавим, что Екатеринбург претендует на право проведения международной выставки ЭКСПО-2025.

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