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Составлен рейтинг самых опасных городов мира

Общество

Лидером рейтинга стал мексиканский муниципалитет Лос-Кабос

Мехико, 7 марта 2018, 10:39 — REGNUM  Список самых опасных городов мира, рассчитанный по числу убийств и других актов насилия в 2017 году, составила мексиканская неправительственная организация «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции», соответствующий документ опубликован на сайте организации.

Лидером рейтинга стал мексиканский муниципалитет Лос-Кабос в штате Южная Нижняя Калифорния.

«С уровнем убийств в 111,3 случая на каждые 100 тысяч жителей мексиканский Лос-Кабос в 2017 году впервые попал в рейтинг и стал самым опасным городом мира», — говорится в отчете.

Второе место в списке занял Каракас (столица Венесуэлы), третье — Акапулько (Мексика). И хотя указанный рейтинг составлялся по строгой методологии, из 50 позиций в списке 42 места заняли города Латинской Америки, преимущественно из самой Мексики и Бразилии.

Добавим, что список включает несколько названий городов США: Сент-Луис, Балтимор, Новый Орлеан и Детройт. Российские города в рейтинге не представлены.

Годом ранее одним из самых опасных городов в Европе был назван Ростов-на-Дону. Американские специалисты определили донскую столицу в черный список из-за роста числа преступлений.

Читайте ранее в этом сюжете: «Самый опасный город в Европе»: американцы дали оценку Ростову-на-Дону

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Организованная преступность в Латинской Америке

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