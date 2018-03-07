Эпидемия гриппа и ОРВИ зафиксирована в 24 регионах России

Москва, , 09:34 — REGNUM За прошедшую неделю эпидемия гриппа и ОРВИ зарегистрирована в 24 регионах России. Об этом сообщает 7 марта пресс-служба Роспотребнадзора.

Ведомство отмечает «незначительный рост географического распространения» и заболеваемости гриппом и ОРВИ с 26 февраля по 4 марта.

«По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 24 субъектах РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что среди детей до двух лет недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 12 регионах РФ, от трех до шести лет — в 16 субъектах, от семи до 14 лет — в 17, среди лиц старше 15 лет — в 18 регионах России. В ходе лабораторного анализа выяснено, что в 1134 случаях у заболевших заболевание вызвали вирусы гриппа А, в 537 случаях — вирусы гриппа В.

Роспотребнадзор также сообщил, что в десяти государствах Европейского региона (в Албании, Люксембурге, Чехии, Дании, Германии, Венгрии, Словакии, Швеции, на Украине и в Косово) зарегистрирована высокая интенсивность циркуляции вирусов гриппа.

Как сообщало 28 февраля ИА REGNUM, за три предшествующие недели жертвами эпидемии гриппа стали 50 граждан Чехии. В большинстве летальных случаев (43 из 50) умершие были старше 60 лет. Около 200 человек были помещены в больницы.

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Добавим, по данным на 17 февраля, в США число детей, умерших от гриппа, достигло 84 человек. Диагноз «грипп» американские медики ставят 6,6% пациентов, обращающихся в медучреждения.

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