14 человек задержаны в Китае за контрабанду замороженных морепродуктов

Гуанчжоу, Китай, , 09:16 — REGNUM В Китае задержаны подозреваемые в контрабанде замороженных морепродуктов. Всего в городе Гуанчжоу были задержаны 14 человек.

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Сотрудники таможни конфисковали 20 тонн продукции на сумму 100 млн. юаней (15,8 млн. долларов), пишет агентство Xinhua.

Уточняется, что расследование незаконного ввоза морепродуктов было начато ещё в первой половине 2017 года. Стало известно, что злоумышленники привозили в страну леща, скумбрию и креветки из Индонезии, Эквадора и ряда африканских стран.

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Таможня организовала крупную операцию по задержанию подозреваемых, в которой было задействовано сотня полицейских. В январе рейды прошли в городах Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Ухань.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в Китае была задержана крупнейшая в истории страны контрабандная партия сандалового дерева. Более 12,3 тыс. кг ценной древесины были обнаружены в одном из контейнеров при разгрузке в порте Гонконга. По оценкам специалистов, рыночная стоимость контрабандной партии составляет не менее $8,7 млн.

Ранее была задержана рекордная партия контрабанды запчастей для автомобилей на общую сумму 1,67 млрд юаней. В ходе спецоперации были задержаны девять граждан КНР, подозревающихся в мошенничестве и контрабанде.

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