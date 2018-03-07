Среда, 7 Марта 2018 года
09:22:53 МСК

На юге Китая поймана банда контрабандистов, ввозивших морепродукты

Общество

Таможня конфисковала 20 тонн продуктов общей стоимостью 100 млн юаней ($15,8 млн)

Гуанчжоу, Китай, 7 марта 2018, 09:12 — REGNUM  Таможня столицы китайской провинции Гуандун города Гуанчжоу на юге страны задержала 14 человек, связанных с контрабандой замороженных морепродуктов, передает 7 февраля агентство «Синьхуа».

Таможня конфисковала 20 тонн продуктов общей стоимостью 100 млн юаней ($15,8 млн).

Расследование началось после того, как полиция получила конфиденциальную информацию в первой половине 2017 года. Подозреваемые ввозили браму, скумбрию и белую креветку из Эквадора, Индонезии, а также ряда стран Африки в КНР.

Таможенники направили 100 полицейский офицеров на поимку подозреваемых в Шэньчжэне, Гуанчжоу, Ухань и других крупных городах Китая в яваре 2−18 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года таможня провинции Гуандун изъяла более 1,6 тыс. тонн замороженной контрабандной продукции. Однако, контейнеры для перевозки продукции не были оборудованы рефрижераторами, в связи с чем продукция сильно испортилась

Читайте ранее в этом сюжете: «Мёртвый груз»: Контрабандисты пытались ввезти в КНР мясо без холодильников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Контрабанда и борьба с ней

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить