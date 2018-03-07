На юге Китая поймана банда контрабандистов, ввозивших морепродукты

Гуанчжоу, Китай, , 09:12 — REGNUM Таможня столицы китайской провинции Гуандун города Гуанчжоу на юге страны задержала 14 человек, связанных с контрабандой замороженных морепродуктов, передает 7 февраля агентство «Синьхуа».

Таможня конфисковала 20 тонн продуктов общей стоимостью 100 млн юаней ($15,8 млн).

Расследование началось после того, как полиция получила конфиденциальную информацию в первой половине 2017 года. Подозреваемые ввозили браму, скумбрию и белую креветку из Эквадора, Индонезии, а также ряда стран Африки в КНР.

Таможенники направили 100 полицейский офицеров на поимку подозреваемых в Шэньчжэне, Гуанчжоу, Ухань и других крупных городах Китая в яваре 2−18 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года таможня провинции Гуандун изъяла более 1,6 тыс. тонн замороженной контрабандной продукции. Однако, контейнеры для перевозки продукции не были оборудованы рефрижераторами, в связи с чем продукция сильно испортилась

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