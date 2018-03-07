8 марта жительницы Челябинска смогут сделать профессиональные фотографии

Челябинск, , 09:07 — REGNUM Жительницы Челябинска 8 марта получат возможность бесплатно сделать профессиональные фотографии. Этот шанс у них будет в Креативном молодёжном центре «Пушкин», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В LoftTeam будет работать бесплатная женская фотозона (арт-объект и место для фотографий). А профессиональный фотограф и стилист создадут всем желающим жительницам Челябинска яркие образы. Результатом труда станет яркое фото, которое получит каждая участница.

«Для милых девушек будет работать весенняя фотозона, наш невероятный фотограф. Тебя ждёт уникальная атмосфера, приятная музыка, море улыбок и новая аватарка», — говорится в интернет-группе Креативного молодёжного центра «Пушкин».

Чтобы стать участницей этой акции, необходимо зарегистрироваться на странице центра и указать удобное время. Фотозона будет работать весь день.

«Девушки, торопитесь, ведь количество мест ограничено. Приблизим весну вместе?», — говорится в интернет-группе центра.

Добавим, аналогичные акции 8 марта пройдут и в некоторых других городах России. Среди них Ростов-на-Дону, Казань, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Ярославль и Москва.