Дальнему Востоку увеличили число направлений для льготных перелётов

Владивосток, , 08:50 — REGNUM Опубликовано постановление правительства РФ о правилах субсидирования авиаперевозок в регионы ДФО. В списке субсидируемых — 63 рейса из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Якутска, Магадана, Южно-Сахалинска, Анадыря, Певека, Космсомольска-на-Амуре, Мирного, Удачного, Нерюнгри, Тикси, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дальневосточникам предоставят возможность льготно летать регулярными рейсами экономкласса в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Геленджик, Анапу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Читу. Количество направлений для льготных перелётов из городов ДФО увеличено на 13 по сравнению с 2017 годом.

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Как следует из текста постановления правительства РФ от 2 марта 2018 года, в котором оговариваются новые правила предоставления авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета, в приоритетном порядке средства на льготные перевозки дальневосточникам получат авиакомпании, в парке которых есть самолёты российского производства, выпущенные не позднее 2009 года.

Участвующие в программе авикомпании должны будут предоставлять льготникам не менее 30% мест на каждом рейсе.

В ДФО субсидироваться будут авиабилеты по маршрутам в Москву и обратно из Певека и Анадыря (Чукотка), Петропавловска-Камчатского (Камчатка), Удачного и Тикси (Якутия), Хабаровска, Южно-Сахалинска, Якутска, Магадана и Благовещенска. Кроме того, льготно летать дальневосточники смогут из столиц Хабаровского края, Приамурья, Приморья в Сочи и Симферополь, а из Якутии помимо этих городов будет возможность улететь дешевле ещё в Анапу, Минеральные Воды и Геленджик. Субсидируются также рейсы между столицами дальневосточных регионов, а также перелёты из ДФО в города Сибири и Урала (Красноярск, Читу, Екатеринбург, Новосибирск), включены в перечень и три маршрута в Санкт-Петербург.

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Самые большие субсидии (9000 — 10 500 рублей на одного пассажира) государство будет перечислять авиакомпаниям за выполнение рейсов Владивосток — Сочи, Владивосток — Минеральные Воды и Москва — Певек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее объёмы субсидирования авиаперевозок определялись количеством жителей, получающих эту услугу. Так, в 2017 году льготные билеты были предоставлены 447 000 жителей ДФО по пятидесяти направлениям.