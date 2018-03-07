Испания стала желаемой целью мигрантов всего мира

Мадрид, , 08:46 — REGNUM За три года число заявлений о предоставлении убежища в Испании от беженцев возросло на 432%, сообщает испанская газета ABC.

Согласно официальным данным, предоставленным правительством Испании, в 2017 году страна приняла 31 667 заявлений от беженцев, в то время как в 2014-м их число составило 5 952. В 2009 году страна предоставила убежище трем тысячам человек.

Рост этого показателя наблюдается последние десять лет и делает резкий скачок в 2014 году. Эти данные контрастируют с общеевропейской статистикой. В ЕС в 2017—2018 годах стабильно убывает количество новых мигрантов. По сравнению с 2016 годом в 2017-м заявлений о предоставлении убежища в ЕС поступило на 43% меньше; в то же время в Испании их число выросло на 92%.

Сейчас большинство претендентов на статус беженца в Испании являются венесуэльцами. Их привлекает в первую очередь испанский язык. На втором месте — сирийцы, волна заявлений которых началась в 2015 году из-за гуманитарного кризиса в Восточном Средиземноморье.

Правительство Испании было вынуждено увеличить на 105% статью бюджета, предназначенную для расходов на обеспечение принятия мигрантов. Кроме того, вдвое увеличилось количество сотрудников отдела по делам беженцев, входящего в состав министерства внутренних дел.