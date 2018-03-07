ЧМ-2018: для пьяных болельщиков выделят специальные палаты в больницах

Москва, , 08:45 — REGNUM Вместо вытрезвителей для пьяных болельщиков Чемпионата мира по футболу-2018 организуют специальные палаты в медицинских учреждениях, сообщают 7 марта «Известия».

По данным издания, большинство принимающих матчи мундиаля регионов отказались от создания отдельных вытрезвителей. Для нетрезвых болельщиков будут выделены палаты в больницах. Однако туда попадут только те люди, которые «не стоят на ногах».

Отмечается, что это будет стоить региональным властям намного дешевле, чем создание специальных учреждений. В Москве таких болельщиков при необходимости направят в Институт Склифосовского или клинику Пирогова, экстренная помощь будет бесплатной.

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В Самаре, Саранске и Нижнем Новгороде вытрезвители уже существуют. Они создавались не для проведения ЧМ, но будут задействованы в дни матчей. Всего Россия готовится принять 1,5 млн гостей.

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые в истории состоится в России. Мундиаль пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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