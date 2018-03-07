Письмо Энштейна отказавшей в свидании студентке ушло с аукциона за $6,1 тыс

Тель-Авив, , 08:39 — REGNUM Ещё одно письмо одного из основателей теоретической физики Альберта Энштейна ушло с молотка в Израиле. На аукционе в Иерусалиме было продано послание учёного, написанное студентке Элизабетте Пиччини, которая отказала ему в свидании.

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История произошла в октябре 1921 года, когда учёный гостил у сестры в итальянском городе Флоренции. К тому времени он уже был мировой знаменитостью. А соседка сестры, жившая этажом выше, которой заинтересовался Энштейн и с которой хотел познакомиться лично, оказалась слишком застенчивой, чтобы встретиться с ним.

Покидая Флоренцию, физик оставил девушке записку, в которой написал: «Исследовательнице, у ног которой я провел два дня, на добрую память».

Торги начались со стартовой цены письма в три тысячи долларов. В итоге оно было продано за $6,1 тысячи.

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Самым дорогим лотом стало письмо Энштейна немецкому математику Герману Мюнцу, в котором он рассказал о завершающейся работе над Единой теорией поля. Письмо ушло с молотка за $103,7 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года письма Альберта Эйнштейна были проданы на аукционе в Иерусалиме в общей сложности за €190 тыс. Большинство из них были напечатаны учёным на машинке в период с 1951 по 1954 год и адресованы коллеге физику Дэвиду Бому, на многих из них стоят рукописные примечания. Самое дорогое письмо купили за €75 тыс. В нем Эйнштейн писал о Боге.

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