К 8 марта улицы Москвы украсит праздничная подсветка

Москва, , 08:29 — REGNUM Москва готовится отметить Международный женский день. Улицы столицы украсили праздничные открытки, а также к 8 марта включат на зданиях архитектурно-художественную подсветку, сообщается на портале мэра Москвы.

Праздничная подсветка появится на 100 городских зданиях в центре города. Подсветка будет азных цыетов: зеленого, оранжевого и желтого цветов.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, подсветят здания на улице Тверская, проспекте Мира, на Новом Арбате.

Также оранжевые и желтые цвета окрасятся мосты: Крымский, Новоспасский, Большой Устьинский, Большой Москворецкий.

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Кроме того, разноцветная праздничная подсветка появится в парке «Зарядье».

На здании Центрального телеграфа покажут видеоролики, посвященные празднику. На фоне поздравительной надписи распустятся разноцветные весенние цветы.

«Поздравление будет транслироваться три дня подряд, с 7 по 9 марта, начиная с 17:57 мск и до полуночи», — уточнил Бирюков.

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Помимо этого, как сообщало ИА REGNUM, всех женщин с Международным женским днем поздравят более 500 праздничных открыток с яркими букетами.

Открытки разместись на остановках общественного транспорта, в витринах магазинов, на афишных стендах вдоль улиц и проспектов.

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