Срок содержания бывшего замгубернатора Приморья под стражей продлен

Владивосток, , 08:29 — REGNUM Срок содержания бывшего замгубернатора Приморского края Евгения Вишнякова под стражей продлен на два месяца по ходатайству обвинения, соответствующее решение вынес 7 марта Фрунзенский районный суд Владивостока.

«Судья постановил, что Вишняков пробудет в СИЗО до 10 мая. На этом настаивали представители следствия», — цитирует РИА «Восток-Медиа» представителя суда.

Напомним, Вишняков был задержан 26 июля 2017 года. Одновременно с задержанием в кабинетах краевой администрации были проведены обыски и другие следственные действия. Бывший замгубернатора обвиняется в превышении должностных полномочий при газификации микрорайона «Радужный» в Уссурийске.

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По информации местных СМИ, во время телефонного разговора с мэром Уссурийска Евгением Коржом бывший чиновник якобы давал распоряжение о подписании с ОАО «Хабаровсккрайгаз» мирового соглашения об увеличении цены «муниципального контракта» на сумму более 53 млн рублей, якобы в связи с увеличением стоимости материалов, необходимых для выполнения заказчиком взятых на себя обязательств.

Мэр Уссурийска Евгений Корж также проходит по уголовному делу, однако он отпущен под подписку о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущие решение о продлении срока содержания под стражей Вишнякова было вынесено судом 8 сентября 2017 года и 9 января 2018 года.

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