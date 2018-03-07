Названы богатейшие бизнесмены России

Москва, , 08:26 — REGNUM Самым богатейшим гражданином России стал председатель совета директоров и владелец контрольного пакета акций ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Владимир Лисин, соответствующий рейтинг опубликовал журнал Forbes.

Так, состояние Лисина оценивается в $19,1 млрд, это на $3 млрд больше, чем в 2017 году. При этом бизнесмен удостаивался первого места в данном рейтинге в 2011 году.

Второе место в рейтинге занял владелец основного пакета сталелитейной компании «Северсталь» Алексей Мордашов с состоянием в $18,7 млрд. В прошлом году Forbes оценивал его состояние в $17,5 млрд.

Замыкает тройку богатейших людей страны глава «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние за год сократилось на $400 тыс., до $18 млрд.

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На четвертом месте расположился президент «Лукойла» Вагит Аликперов, который увеличил свое состояние на $1,9 млрд, до $16,4 млрд. На пятом месте — владелец Volga Group и ООО «Волга груп» Геннадий Тимченко с состоянием в $16 млрд.

В списке также оказались президент «Норильского никеля» Владимир Потанин ($15,9 млрд), владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко ($15,5 млрд), совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман ($15,1 млрд) и владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг ($14,4 млрд).

Всего в рейтинг вошли 102 российских бизнесмена, совокупное состояние которых оценивается в $410,8 млрд.

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