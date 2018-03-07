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Заммэра Москвы сообщил, когда в столице закончится зима

Общество

Морозы и снежная погода продержатся еще две недели

Заммэра Москвы сообщил, когда в столице закончится зима
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мороз

Москва, 7 марта 2018, 08:04 — REGNUM  Холодная погода и сильные снегопады в Москве продержатся примерно до 20-х чисел марта, ожидать отступления холодов до указанной даты не стоит, сообщил 6 марта заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью «Российской Газете».

По его словам, наступление календарной весны еще не означает того, что морозы поспешат покинуть регион.

«Сегодня ночью синоптики прогнозируют минус 18 и вплоть до субботы — не меньше минус 15. В общем, по нашим данным до 20-х чисел марта — зима в Москве будет еще в разгаре», — пояснил Бирюков.

Похожий прогноз чиновник сделал по снегу: в ближайшие сутки в Москве выпадет до двух сантиметров снега, а сразу после 8 Марта, в понедельник, — на улицы города выпадет до семи сантиметров снега.

Ранее отказаться от использования личного автомобильного транспорта в праздничный день 8 марта и пересесть на общественный транспорт предложили москвичам в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

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