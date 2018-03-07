ФСБ задержала в Калининграде члена экстремистской организации

Калининград, , 08:03 — REGNUM В Калининграде сотрудниками ФСБ России был задержан гражданин РФ, являющийся членом экстремистской группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По данным правоохранителей, задержанный в аэропорту Храброво мужчина входил в сообщество «Джамаат Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являющееся структурным подразделением «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В настоящее время в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что задержанный осуществлял финансирование террористической деятельности по заданию лидера «Джамаат Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который причастен к теракту 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга.

Также участник террористического сообщества, по данным ФСБ, оказывал помощь вербовщикам экстремистов в подборе новых членов организации с целью дальнейшего их участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.

Напомним, сотрудники ФСБ совместно с МВД России 5 марта пресекли деятельность ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), причастных к вербовке радикально настроенных жителей Дагестана и переправке их в Сирию для участия в боевых действиях на стороне экстремистов.

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Организатор и четверо его сообщников были задержаны в Махачкале. Они склонили к выезду из РФ не менее четырех граждан, ставших после прохождения диверсионно-террористической подготовки в полевых лагерях «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активными участниками его вооруженных формирований.

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