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На Сахалине предупредили о лавинной опасности

Общество

Любителям активного отдыха рекомендуют кататься на специально оборудованных склонах и трассах

Южно-Сахалинск, 7 марта 2018, 07:57 — REGNUM  В Сахалинской области в ближайшие два дня прогнозируется лавинная опасность, сообщает 7 марта пресс-служба главного управления МЧС РФ по области.

По данным регионального противолавинного центра сахалинского управления Росгидромета, 8 марта на лавиноопасных участках Невельского района прогнозируется риск схода снежных масс. На остальной территории Сахалина нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин.

В пятницу, 9 марта, на участках Углегорского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск также прогнозируется лавинная опасность.

В ведомстве рекомендуют соблюдать правила безопасности при нахождении в лавиноопасных зонах. Любителям активного отдыха рекомендуют кататься на специально оборудованных склонах и трассах.

Напомним, ранее Сахалин оказался во власти мощного циклона. Сильный снег, метель, а также ураганный ветер осложнили жизнь на острове.

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Оползни, лавины, сели

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