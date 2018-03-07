Москвичам рекомендовали не пользоваться автомобилями 7 и 8 марта

Москва, , 07:53 — REGNUM Отказаться от использования личного автомобильного транспорта в праздничный день 8 марта и пересесть на общественный транспорт предложили москвичам в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), соответствующее сообщение распространила пресс-служба организации.

Специалисты Центра предполагают, что в канун 8 марта в столице возрастет число автомобилей на улицах, что приведет к заторам на дорогах. Другие факторы, которые негативно скажутся на дорожной-транспортной ситуации — наличие снега на дорогах и поездки жителей Москвы за город на праздничные дни.

«Возможны вблизи крупных торгово-развлекательных центров, цветочных рынков и других мест притяжения», — пояснили в организации.

В центре напомнили, что ухудшение транспортной ситуации прогнозируется уже 7 марта в связи с тем, что рабочий день будет сокращен и многие москвичи сразу отправятся за город.

«ЦОДД настоятельно рекомендует пользоваться общественным транспортом в течение рабочего дня, а выезжать из города на личных автомобилях удобнее всего до 15 часов или после окончания вечернего часа пик — после 20 часов», — говорится в сообщении.

Также водителей попросили следовать правилам парковки, чтобы не препятствовать движению транспорта по улицам города.

Ранее москвичам предлагали отказаться от использования личного автотранспорта в связи с сильным снегопадом в Москве.

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