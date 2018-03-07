Когда роботы победят людей: Урал, 6 марта

Екатеринбург, , 07:46 — REGNUM Урал 6 марта был в центре федеральной повестки. Свердловскую область посетил президент России Владимир Путин.

Внимание — профобразованию

С 2012 года это уже шестой визит президента в Свердловскую область и третий в Нижний Тагил. Из аэропорта «Кольцово» Екатеринбурга он отправился на «Уралвагонзавод». Встретился с работниками предприятия, осмотрел производство. А затем выступил на VI Всероссийском форуме рабочей молодёжи.

Затем Владимир Путин вернулся в Екатеринбург, где провёл совещание по развитию системы среднего профессионального образования. Эта тема была основной в ходе его визита. То, что её обсуждали именно на Урале, совсем не удивительно. Это промышленный регион, в котором остро стоит проблема нехватки квалифицированных рабочих.

Одним из вопросов, которые волнуют уральцев, стало внедрение робототехники. Люди боятся, что в один прекрасный день придут на место и окажутся не нужны: их место займёт робот.

Владимир Путин не исключает: такое вполне возможно. Роботы могут заменить людей в некоторых профессиях. Отметим, это уже происходит. Так, на некоторых предприятиях людей работает гораздо меньше, чем было ещё 20−25 лет назад. И одна из причин этого — автоматизация производственных процессов.

Но есть рецепт, который позволит человеку остаться на плаву даже в случае, если конкуренцию ему будет составлять робот. Владимир Путин призывает навсегда отказаться от стереотипа «школу закончил, получил профессию — и всё». В нынешнем мире этого явно недостаточно.

«И настраивать надо молодых людей, да и вообще людей любого возраста на постоянное совершенствование, постоянную учёбу, движение вперёд в профессиональном смысле этого слова», — говорит президент.

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Почему «Ельцин-центр» назвали бессмысленным

В повестке 6 марта снова оказался «Ельцин-центр». Журналист Антон Красовский в эфире радио «Эхо Москвы» выразил своё удивление по поводу того, что музей первого президента России Бориса Ельцина, который действует в этом центре, начинается со слова «свобода».

По мнению журналиста, именно при нём началась «реальная диктатура с уничтожением политических оппонентов, уничтожением демократических выборов, свобод».

«В этом вообще всё русское лицемерие. В том, что люди, которые продвигают свободу, на самом деле сделали все, чтобы эта свобода в этой стране либо не родилась, либо была уничтожена. В этом огромная проблема», — процитировало Красовского издание «Накануне.ru».

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Короткий срок

В Югре на свободу вышел один из фигурантов дела об аварии автобуса, в результате которой 4 декабря 2016 года погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Приговор был вынесен в феврале 2018 года, и гражданин полностью отбыл положенное ему наказание.

4 марта был выпущен представитель перевозчика Александр С., который и предоставил для перевозки юных акробатов злополучный автобус. 6 февраля ему назначили наказание — год и три месяца колонии. Судя по тому, что после вынесения приговора на тот момент не прошло и месяца, в колонии он не успел побывать.

Скоро на свободу выйдет и водитель автобуса Марат З. Его суд приговорил к году и пяти месяцам.

Отметим, родственники погибших настаивали на более жёстком приговоре. Также больших сроков требовало обвинение, для Марата З. и водителя тягача Раиля С. оно запрашивало по семь лет. Но суд оказался гуманным. Максимальный срок назначили Раилю С. — 6 лет и 9 месяцев заключения.

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Опасный капремонт

В Тюмени 6 марта случилось ЧП. Во время ремонта крыши пятиэтажного дома рухнули два балкона и частично обрушилась сама крыша. Обошлось без пострадавших. Но порядка 50 человек пришлось эвакуировать.

Авария произошла в доме на улице 50 лет ВЛКСМ. Уже известно, что крышу демонтировали в рамках работ по капитальному ремонту. Следователи ведут проверку.

Отметим, случаи обрушений в зданиях для Тюмени не редкость. В ночь на 19 ноября 2014 года начала разрушаться многоэтажка на улице Туполева. Балкон рухнул с восьмого этажа. Затем то же самое произошло с балконом на седьмом этаже. А на шестом треснула плита перекрытия. В результате дом признали аварийным и снесли.

А в апреле 2015 года обострилась ситуация с домом на улице Харьковской, 52а. Из-за просадки грунта вследствие плохой гидроизоляции здания он частично обрушился. Примечательно, что его жители в течение трёх лет много раз жаловались на аварийное состояние дома и на то, что в нём увеличивается трещина. Но только после ЧП его обследовали, признали аварийным и рекомендовали к сносу.

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