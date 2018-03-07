Из-за гриппа и ОРВИ в Хабаровском крае закрыли три школы и три сада

Хабаровск, , 08:31 — REGNUM В Хабаровском крае уровень заболевания ОРВИ и гриппом достиг пороговых величин, в ряде городов он превышает эпидемический порог до 26%. Как 7 марта сообщается на официальном портале регионального управления Роспотребнадзора, на данный момент на карантин закрыты три краевых школы и три детских сада.

По данным ведомства, среди циркулирующих вирусов превалируют РС-вирусы и риновирусы, а также грипп В. В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском и Нанайском муниципальных районах эпидемический порог превышен на 7−26%. Всего за период с 26 февраля по 4 марта за медицинской помощью обратились 12 тыс. жителей, больше всего заболевших среди детей в возрасте от 3 до 14 лет.

В регионе объявлено проведение профилактических мероприятий, в частности жителям рекомендуют носить защитные маски при посещение крупных учреждений. По состоянию на 5 марта закрыты три школы в районе им. Лазо и Нанайском районе и три детских сада в Комсомольском, Нанайском и Солнечном районах.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, план по вакцинации от гриппа в Хабаровском крае завершили в ноябре 2017 года. На момент окончания основных профилактических мероприятий в регионе заявляли о циркуляции РС-вирусов и аденовирусов, заболевших гриппом не было.

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