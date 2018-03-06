Профессиональные украинцы празднуют в Сети катастрофу Ан-26 в Сирии

Киев, , 23:07 — REGNUM Украинский интернет-портал «Миротворец» 6 марта после сообщения о катастрофе российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии предсказуемо расцвел радостными комментариями по этому поводу.

Примеру «Миротворца» не замедлил последовать целый ряд украинских СМИ, устроивших соревнование по ехидству.

В ряду комментариев отметились и сообщения о «сирийских патриотах», подбивших российский самолет, и подсчеты числа «оккупантов», погибших в этой катастрофе, и предположение, что самолет был сбит автомобилем из кортежа Порошенко.

Стоит отметить, что подобное поведение украинских СМИ и «комментаторов» были отмечены после трагедии в санкт-петербургском метро, когда террорист взорвал бомбу в вагоне подземки.

При этом реальные жители Украины и Киева, в отличие от «населения» виртуального пространства, массово выразили свои соболезнования и принесли к российскому посольству цветы и свечи.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта на авиабазе Хмеймим в Сирии разбился при посадке военно-транспортный самолет Ан-26. Погибли 33 пассажира и шесть членов экипажа.