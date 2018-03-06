«Крепостное право не отменили»: стачка метростроевцев может разрастись

Санкт-Петербург, , 16:30 — REGNUM Забастовка строителей метрополитена в Санкт-Петербурге может расшириться. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM бастующие проходчики тоннеля на Лахтинско-Правобережной линии, с 8 или 9 марта к ним готовы присоединиться машинистки спуска-подъема людей.

«Тогда работа встанет полностью», — пояснили бастующие.

Напомним, утренняя смена из 30-ти проходчиков «СМУ-11 Метрострой» не вышла на работу 6 марта в связи с многомесячными задержками зарплаты. Некоторые сотрудники не видели денег с сентября, октября или ноября 2017 года.

По словам рабочих, утром 6 марта остановился проходческий щит, сейчас решается вопрос о его раскреплении, что необходимо перед длительными остановками.

Многие рабочие приостановили свою работу еще с сентября, когда начались первые задержки, воспользовавшись правом, гарантированным статьей 142 Трудового кодекса РФ. Однако убедить всех бастовать одновременно, чтобы повлиять на начальство, уже полгода не удается — множество сотрудников являются пенсионерами и боятся, что их просто уволят.

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Накануне городские чиновники заявляли, что крупных долгов — более двух месяцев — перед рабочими «СМУ-11» не существует, вице-губернатор Игорь Албин назвал ситуацию «рабочим моментом». Рабочие полагают, что такие заявления городских властей связаны с нежеланием раздувать скандал накануне федеральных выборов. Общий долг перед рабочими составляет более 70 млн рублей.

«Видимо, не хотят делать резонанс из этой ситуации. Ведь большая тень падает на градостроителей и в целом на лицо города. Сами посудите, строим объекты государственного масштаба, весь город пристально за этим следит. А рабочие вынуждены работать без зарплаты. XXI век, а крепостное право как будто не отменили», — говорит один из бастующих, Василий Просветов.

Сегодня компания ОАО «Метрострой», чьим подрядчиком является «СМУ-11», подтвердила остановку проходческого щита под Невой. Компания готова сменить подрядчика в случае, если это будет необходимо для продолжения строительства подземки, так как во внутрихозяйственную деятельность другого юрлица вмешиваться не имеет права.

Проблемы с зарплатой на «СМУ-11» начались еще в сентябре 2017 года. Главу предприятия Андрея Морозова обвинили в уклонении от уплаты налогов в сумме 719 млн рублей, в рамках расследования счета предприятия арестовали по требованию налоговой инспекции. Таким образом, вся деятельность компании оказалась заблокирована, однако Морозов остается руководителем «СМУ-11», что тоже возмущает рабочих. В январе находящийся под домашним арестом Морозов получил от суда право посещать рабочие совещания по достройке Фрунзенского радиуса метрополитена.

По словам рабочих «СМУ-11», предприятие задолжало и тем, кто трудится на участках в Купчино — на «Дунайском проспекте», а не только на «Театральной» и «Горном институте».

К решению вопроса уже подключились Государственная трудовая инспекция Петербурга, городская прокуратура, управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу. По данным ОАО «Метрострой», содействует и банк «Санкт-Петербург», в котором находятся арестованные счета «СМУ-11». Было решено рассчитать каждого сотрудника отдельно, через службу судебных приставов.

«Данная схема применяется впервые. Средства на заработную плату перечисляются по требованию судебных приставов на спецсчет, с которого каждый сотрудник «СМУ-11» лично получит заработную плату», — сообщили в ОАО «Метрострой». В компании отметили, что этот процесс может затянуться, так как схема «многоступенчатая» и в ней задействовано казначейство. Сейчас, по данным «Метростроя», сотрудникам начали поступать деньги за ноябрь 2017 года.

Действительно, несколько сотрудников подтвердили, что сегодня, после остановки щита, получили переводы за ноябрь — причем, их осуществило Управление Федерального казначейства. Те, кто получил зарплату за ноябрь, уже поблагодарили остановивших щит, однако опасаются, что не дождутся остальных выплат.

Кроме того, есть группа рабочих, которые бастовали с сентября 2017 года, а затем уволились в связи с невыплатой зарплаты в конце прошлого или начале нынешнего года. Они предполагают, что до них выплаты и вовсе не дойдут, кроме как по решению суда, в связи с чем готовят судебные иски и призывают бастующих не выходить на работу: «если начнут работу, то за декабрь и январь не скоро заплатят», «сейчас все пойдут работать, и про нас, кто бастовал и уволился, никто даже не вспомнит», «кто бы за нас заступился, чтобы всем зарплату выплатили».

«Бросают частями, как кость, а остальные деньги где? На счетах у Морозова?» — недоумевают рабочие в соцсетях, предлагая то идти «штурмовать Смольный», то писать президенту страны.

«И это творится в центральной России. Под покровительством высших чинов. Пусть Албин встает на щит и работает бесплатно полгода», — предлагает Александр, который не видел зарплаты с сентября и на днях собирается идти в суд.

Между тем прокуратура Санкт-Петербурга сегодня заявила, что провела проверку по факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО «СМУ-11 Метрострой». Руководителя и организацию уже привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Прокуратура Центрального района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных, по результатам чего в отношении генерального директора Андрея Морозова возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

«В защиту прав работников прокурорами мировому судье судебного участка № 202 Санкт-Петербурга направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной заработной платы и иных выплат на сумму 900 тыс. рублей, которые удовлетворены», — сообщили в прокуратуре.

В организации создана комиссия по трудовым спорам, утверждают в надзорном ведомстве, и в результате всех принятых мер с начала 2018 года была погашена задолженность по заработной плате за октябрь и ноябрь 2017 года в размере около 25 млн рублей.

«Сегодня, 6 марта 2018 года, погашена задолженность по заработной плате за декабрь 2017 года в размере 21 млн рублей. Денежные средства в размере еще 28 млн рублей поступили на банковские счета Управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу для дальнейшего распределения», — утверждают в прокуратуре.

Однако рабочие «СМУ-11» заявляют, что некоторые так и не дождались выплат даже за сентябрь.

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