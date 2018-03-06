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МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Алтайском крае

Общество

В регионе вечером 6 марта, сутки 7 марта и ночью 8 марта ожидается усиление ветра до 18 м/с, местами с порывами до 25 м/с

Барнаул, 6 марта 2018, 13:37 — REGNUM  В Алтайском крае ожидается ухудшение погодных условий, прогнозируются продолжительные метели, на дорогах сильная гололедица, сообщает 6 марта пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

«По данным синоптиков, в Алтайском крае вечером 6 марта, сутки 7 марта и ночью 8 марта ожидается усиление ветра до 18 м/с, местами с порывами до 25 м/с», — говорится в сообщении.

В данный период ожидаются осадки, местами сильные в виде мокрого снега с дождем, переходящие в снег. В связи с этим возможны обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях, падения деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций, а также увеличение количества ДТП.

При усилении ветра спасатели рекомендуют убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, исключить расположение автотранспорта вблизи деревьев и держаться на улице подальше от зданий и строений.

Кроме того, МЧС рекомендует отказаться от выездов на дальние расстояния.

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