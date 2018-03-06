Каждый второй житель РФ использует соцсети для общения с друзьями

Москва, , 11:37 — REGNUM Каждый второй житель России (54%) использует социальные сети для общения с друзьями, 37% — для общения с родственниками, 26% опрошенных ищут в соцсетях информацию и новости. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

21% опрошенных слушают музыку в соцсетях, 18% делятся с другими собственным контентом (фотографии, видео), 16% развлекаются.

Не пользуются социальными сетями 37% российских граждан.

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Чаще всего соцсетями пользуются молодые пользователи до 30 лет, в большинстве случаев для прослушивания музыки, поиска информации и развлечений.

Основные темы, которые более всего интересуют пользователей соцсетей, — это культура и развлечения (40%) и здоровье и медицина (39%).

Также пользователи соцсетей испытывают интерес к новостям о внутренней политике (30%), экономике (29%) и светской жизни (21%).

Меньше всего пользователи соцсетей обращают внимание на информацию о новых технологиях и науке. 11% опрошенных не интересует ни одна из этих тем.

Опрос проведен 19—23 января 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводилось методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, самыми часто посещаемыми жителями России среди социальных сетей являются «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Так, 42% российских интернет-пользователей практически ежедневно пользуются «ВКонтакте» (в молодежных группах — 78% среди 18−24-летних, 54% среди 25−34-летних), 27% — «Одноклассниками» (среди 60-летних и старше — 40%).

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