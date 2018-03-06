Диверсия на авиазаводе: кто подсыпал рабочим яд?

Илья Романов, , 10:45 — REGNUM

Загадочный случай произошёл с работниками ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева». Более 20 человек обратились за помощью к медикам, у них были практически одинаковые симптомы. Как выяснилось, люди были отравлены таллием. Как металл попал на территорию предприятия? И почему инцидент пытались скрыть?

Ядовитая трагедия

Долгие недели лечения от заболеваний желудочно-кишечного тракта, инфекций. В результате — упущено время и нанесён невосполнимый вред здоровью. О страшном ЧП, которое руководство ТАНТК имени Бериева пыталось скрыть, стало известно только спустя три месяца. За эти недели работники медленно умирали, отравившись таллием. Яд высокого уровня токсичности при постепенном воздействии на организм накапливается в почках, легких, печени и головном мозге. Он приводит к необратимым изменениям в работе органов и систем, крайне тяжело поддается выведению.

Мать одного из сотрудников авиазавода обратилась в прокуратуру. Женщина уверена, что её 23-летний сын умер в декабре 2017 год от отравления таллием. Именно тогда и произошло якобы отравление, от которого пытались лечить людей. Максим Терещенко пришёл на завод в 2017 году и до ноября на самочувствие не жаловался. В начале декабря у него проявились первые симптомы недомогания: он терял сознание, его тошнило. Несмотря на ухудшение самочувствия, слесарь продолжал работать, пишет «Коммерсантъ». 29 декабря молодой человек, вернувшись домой после смены, потерял сознание и впал в кому. Врачи спасти его жизнь не смогли. Официально Терещенко умер от вазоспазма сосудов головного мозга, а что стало причиной болезни, вряд ли уже кто-то будет разбираться.

Главный вопрос, как таллий появился на предприятии, по-прежнему открыт. Ответ уже ищут полицейские, следователи, работники Роспотребнадзора. Специалисты пока сходятся во мнении, что кто-то устроил диверсию. Дело в том, что этого яда нет ни на одном предприятии Ростовской области, поэтому о случайности и речи быть не может. Купить его в регионе также невозможно, а вот вынести ещё в советское время из лаборатории — вполне вероятно.

Руководство предприятия заявляет о том, что тяжелый металл был добавлен сотрудникам в воду или в пищу. Причём каждый отдел имеет свой источник воды. Металл, вероятнее всего, был подсыпан именно в одну из бутылей. Пока известно лишь о том, что отравились ядом в основном сотрудники юридического и контрактно-договорного отделов. К медикам они обратились с одинаковыми симптомами — выпадением волос, болями в мышцах, животе и груди.

Официально сообщается, что со стороны руководства завода «пострадавшим работникам оказывается материальная помощь на первичное лечение, также будут выделены средства на последующую реабилитацию». Между тем на предприятии усилены меры безопасности, все помещения проверены спецслужбами на наличие вредных и токсичных веществ.

Бунт в самолёте

3 марта пассажиры рейса Ростов — Москва оказались заложниками неприятной ситуации. В ожидании взлёта они провели в аэропорту «Платов» шесть часов. При этом экипаж пытался поднять авиалайнер в воздух восемь раз. Но лишь девятая попытка оказалось успешной. Инцидент вызвал тревогу у людей, они были напуганы неудовлетворительным состоянием лайнера, неопытностью лётчиков.

Пассажиров рейса пытались успокоить, утверждая, что задерживается взлёт из-за непогоды. Но в результате добраться до российской столицы люди смогли рейсом другой авиакомпании.

Похожая ситуация произошла и на следующий день, 4 марта.

«До сих пор сидим в аэропорту «Платов». Большая часть самолетов прилетает и улетает. А мы вот сидим шестой час кряду. Рейс Ростов — Санкт-Петербург. Мало того, что теперь аэропорт находится черт знает где от города, как добраться до него в город — до сих пор неразрешимая задача. Так вокруг ничего не расчищено, грязно, скользко, люди с чемоданами падают прямо на выходе, ни одна розетка в залах ожидания не работает, так ещё и эти задержки рейсов по 5−8 часов. Люди, скажите, сколько мы будем ещё это терпеть?» — задался вопросом интернет-пользователь, оказавшийся заложником ситуации.

В пресс-службе аэропорта заверили, что причиной задержки рейсов послужил снегопад.

С вещами на мороз

Жителям одного из многоквартирных домов в центре Ростова-на-Дону работники МЧС посоветовали не оставаться в квартирах. Из-за того, что дом старый и может в любой момент рухнуть, находиться в нём опасно для жизни. И пока городские чиновники не спешат расселять людей, горожане вынуждены были разбить палаточный городок. Несмотря на морозы, жильцы даже еду готовят под открытым небом.

Официально дом №7, расположенный на улице Суворова, аварийным не признан. Документально зафиксирован износ здания на 76%.

ИА REGNUM сообщало, что сигнал бедствия в буквальном смысле жильцы дома подавали в октябре 2017 года, вывесив на балконах и окнах обращение к сити-менеджеру Виталию Кушнарёву.

«Кушнарёв, у нас дети, SOS!» — гласила надпись.

Жильцы пытались таким образом обратить внимание властей на то, что в их доме, построенном около 120 лет назад, капитальный ремонт ни разу не проводился. Они были настроены объявить голодовку. Но пока чиновники продолжают игнорировать крик о помощи.