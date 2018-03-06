Мест нет: в омской больнице детей кладут в коридор на тумбочки и столы

Омск, , 08:06 — REGNUM Маленькие пациенты одной из омских больниц вынуждены находиться в стеснённых условиях. 29-летняя омичка рассказала, что 4 марта её трехгодовалую дочь госпитализировали в инфекционное отделение ГДКБ №3. При этом ребёнка положили не в палату, а в коридор. Девочка лежит на сдвинутых тумбочке и столе.

По словам женщины, в таком же положении оказались и другие матери, в том числе с младенцами, передаёт омский «12 канал».

В минздраве Омской области ИА REGNUM сообщили, что в настоящее время идёт период роста заболеваемости гриппом, ОРВИ, кишечными инфекциями. В министерстве подтвердили, что коек в больницах не хватает, добавив, что «это ежегодная ситуация».

«Многие матери остаются в больницах вместе с детьми, им никто в этом не отказывает. Но, к сожалению, отделения у нас рассчитаны на определённое количество коек, и на данный момент нагрузка действительно больше, чем обычно. Соответственно могут иметь место ситуации, когда все палаты оказываются заполненными, и руководство вынуждено принимать различные организационные решения для оказания необходимой медицинской помощи пациентам, которым необходима госпитализация, в том числе и путём временного размещения в коридоре. Это ежегодная ситуация в период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как только освобождаются койки, матерей с детьми переводят в палаты. То есть то, что сейчас пациенты находятся в стеснённых условиях, не говорит о том, что им придётся испытывать неудобство в течение всего курса лечения», — резюмировали в министерстве.

Между тем в областном управлении Роспотребнадзора эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе оценили как стабильную.

За неделю с 19 по 25 февраля (более свежих данных ИА REGNUM в ведомстве не предоставили, сообщив, что эта информация появится позже) было зарегистрировано 11 105 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (с 12 по 18 февраля — 12 581 случай). Интенсивность эпидемического процесса находилась на сезонном уровне. В том числе за этот период обнаружено три вируса гриппа A (H3N2); шесть вирусов гриппа А не субтипированные; два вируса гриппа В; 10 вирусов респираторно-синцитиальной инфекции; три парагриппа; два риновируса; один коронавирус.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на восьмой неделе 2018 года эксперты Роспотребнадзора зафиксировали вспышки заболеваемости гриппом в 17 регионах России.

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