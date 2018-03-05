Сумма взяток в России выросла втрое за 2017 год

Москва, , 16:28 — REGNUM Общая сумма взяток в России за 2017 года увеличилась почти в три раза по сравнению с годом ранее. Такие данные представил 5 марта Национальный антикоррупционный комитет.

Как сообщается, за минувший год сумма взяток в России составила 6,7 млрд рублей, за 2016 год — 2,3 млрд рублей.

При этом количество коррупционных преступлений в 2017 году сократилось. Согласно приведённым данным, за год был зафиксировано 29 634 таких преступлений, что на 3290 меньше, чем годом ранее.

Наиболее серьёзный рост коррупции в минувшем году зафиксирован в Ингушетии, где количество коррупционных преступлений увеличилось почти на 95%. В тройку лидеров антирейтинга также вошли Брянская область и Карачаево-Черкесия, где показатель вырос более чем на 45%.

Напомним, в опубликованном в феврале ежегодном рейтинге Transparency International «Индекс восприятия коррупции» Россия заняла 135-е место, потеряв 16 пунктов по сравнению с предыдущим рейтингом.

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