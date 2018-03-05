В Петербурге доводят до ума транспортные объекты к ЧМ-2018

Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM За сто дней до официального старта чемпионата мира по футболу, который впервые пройдет в России, петербургские власти решили показать журналистам последние «околофутбольные» объекты, которые должны быть введены к мундиалю.

Все они имеют не спортивный, а транспортно-логистический характер: это продолжение набережной Макарова на Васильевском острове от Западного скоростного диаметра до Тучкова моста, новый мост через остров Серный и новые станции метро «Новокрестовская» и «Беговая».

Продолжение набережной уведет с Васильевского острова транзитный поток, который приходит туда с Западного скоростного диаметра. Глава компании-подрядчика рассказал вице-губернатору Игорю Албину и журналистам, что готовность объекта составляет 80%.

Журналисты уточнили: реально ли успеть за два месяца доделать оставшиеся 20%? Но, по уверениям подрядчиков, 80% — это готовность по формальным критериям, по проценту сданных объектов, реально же и этот, и остальные объекты готовы более чем на 90%.

Некоторые коррективы в ход строительных работ вносят очень низкие температуры. Однако вице-губернатор Албин настаивал на том, что холода лишь не позволят идти с опережением графика, но не станут причиной задержки. Движение и по набережной, и по мосту должно начаться 30 апреля.

Надо сказать, что представители компаний-подрядчиков намекали на возможную «скидку» (то есть продление сроков) из-за морозов. Однако представитель Смольного действовал методом кнута и пряника: с одной стороны, рассыпался в комплиментах в адрес компаний, называя каждую из них одним из лидеров федерального рынка — из чего делал вывод, что никаких оснований для задержек нет. Подрядчикам ничего не оставалось, как согласиться.

Читайте также: Серный мост в Петербурге приказано достроить невзирая на погоду

Мост через остров Серный и Малую Неву, который дополнительно свяжет Васильевский остров с Петроградским районом, тоже поможет в решении некоторых логистических вопросов острова и прилегающих территорий. Здесь тоже сделаны все основные работы, осталось выполнить только «поверхностные».

Пользуясь близостью вице-губернатора к народу, журналисты заодно поинтересовались и некоторыми не связанными с чемпионатом мира аспектами жизни и развития города. В частности, им удалось выяснить, что по делу об обвинениях главы Петербургского метрополитена Владимира Гарюгина Смольный считает нужным придерживаться презумпции невиновности, что конкурс по «Аэроэкспрессу» из Пулково на Витебский вокзал может быть объявлен в июне, и что сам вице-губернатор, вопреки сообщениям московских политтехнологов, не собирается менять свое нынешнее кресло в Смольном на пост главы Московской области.

Читайте также: Албин предложил главе метро Петербурга доказать свою невиновность

Третьим объектом рабочей поездки Игоря Албина была станция метро «Новокрестовская». Ее вестибюль расположен прямо за стадионом, практически под Западным скоростным диаметром. Снаружи внешний вестибюль кажется совсем небольшим. Вокруг него — чистое поле: на станции осталось провести лишь внутренние отделочные работы, а «городок бытовок» уже убрали.

Как и в случаях с мостом и набережной, подрядчики рассказали вице-губернатору и журналистам, что никаких причин для переноса сроков нет. Станция готова на 92%, тестирование «Новокрестовской» и «Беговой» планируется начать 14 апреля, а в рабочем режиме обе станции — и вся третья линия метро в расширенном составе — начнут работать с 29 апреля. Первым испытанием для «Новокрестовской» станет матч между «Зенитом» и ЦСКА, который запланирован на этот день.

Читайте также: Ветку метро к ЧМ-2018 в Петербурге начнут тестировать 14 апреля

Игорь Албин несколько раз с разной степенью решительности опровергал возможность каких-либо переносов сроков. Для форс-мажора у городских властей «заложено» почти полтора месяца — именно столько отделяет даты в конце апреля, когда должны быть открыты набережная Макарова, мост через остров Серный и две новые станции метро, от официального старта чемпионата мира.

Напомним, чемпионат мира по футболу FIFA 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Санкт-Петербурге состоится семь матчей. В рамках групповой стадии на «Стадионе Санкт-Петербург» сыграют Марокко и Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика (22 июня), Нигерия-Аргентина (26 июня), затем в Петербурге состоятся игра 1/8 финала, полуфинал, а также встреча за третье место.

Смотрите галерею к статье