В Госдуме разъяснили необходимость суверенного интернета

Москва, , 15:03 — REGNUM Речи о том, что РФ хочет отсоединиться от мирового интернета, не идет, но всегда лучше иметь такую возможность, так как благодаря ей развивается российское программное обеспечение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявил член комитета Госдумы по информполитике Вадим Деньгин (ЛДПР).

О том, что PФ готова к отключению от мирового интернета, ранее заявил советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко. По его словам, процесс скорее всего не будет безболезненным, однако с технической точки зрения страна готова в случае отключения от мирового интернета самостоятельно обеспечить его работу. Аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция, отметил Клименко.

С такой позицией в целом согласен Вадим Деньгин. По его словам, в вопросе самостоятельного обеспечения доступа к интернету РФ может ориентироваться на Китай.

«Пример для нас — это Китай, который создал свой файрвол, и там никаких проблем с тем, чтобы применять свой интернет, свои программы, которые заменяют социальные сети, а также свои удобные и адаптированные поисковики. Тем более, это отличная возможность для нас развивать свое российское программное обеспечение, развивать внутренний рынок приложений. Так что ничего плохого здесь нет», — уверен Деньгин.

При этом, подчеркивает он, подобные заявления не надо расценивать как желание РФ выйти из мирового пространства интернета самостоятельно.

«Мы прекрасно понимаем, что провода интернета идут по США и по дну Атлантического и Тихого океанов, а через нас идут трансграничные провода в Казахстан, Киргизию, Таджикистан. Здесь вполне может быть желание политически надавить на нас и сказать, что мы отключим вас, а из-за вас другие пострадают. Поэтому мы не собираемся отмежеваться, мы просто делаем ход конем и говорим, что у нас есть свое», — отметил Деньгин.

Между тем он предполагает, что в будущем РФ выстроит взаимоотношения и коммуникацию с Китаем по этого вопросу. Это продемонстрирует, что помимо основного интернета есть еще азиатский и евроазиатский.

«Всегда найдутся скептики таких идей, но можно приехать в Китай и увидеть, что там спокойно выходят в тот же «Фейсбук» в обход файрвола. При этом собственное программное обеспечение куда более интересней и адаптивнее для них. Мы в РФ же всё-таки тоже ориентированы больше на внутренний рынок, чем на внешний. Да, есть заказы из магазинов Китая и США, но в большинстве случаев мы заказываем всё в магазинах на территории РФ», — указывает Деньгин.

Таким образом, уверен он, готовность РФ обеспечить внутренний интернет говорит о том, что на повестке дня стоят новые технологические решения, и страна готова с ними взаимодействовать.

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