Проблемы Байкала: крайней делают нерпу

Улан-Удэ, , 14:36 — REGNUM Экологи, общественные деятели, жители Бурятии и Иркутской области продолжают обсуждать возможную отмену запрета на отлов байкальской нерпы. Как считает руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев, про нерпу «могли вспомнить» в связи с запретом на лов омуля, действующим с октября 2017 года.

«Населению надо чем-то себя прокармливать, заниматься каким-то промыслом. Видимо, в качестве альтернативы власти решили предложить населению отлов нерпы. Но я считаю, что это неправильный подход. Во-первых, доподлинно неизвестно, какова на сегодняшний день численность нерпы. Называются какие-то приблизительные данные, конкретики никакой нет. Никакой научный институт не проводил всеобъемлющее исследование по этому поводу. Власти предлагают людям такой выход из ситуации, чтобы люди не уезжали, оставались на местах. Но, по моему мнению, это не выход. Байкальская нерпа — эндемик Байкала. Она больше нигде не обитает. Я считаю, что нужно искать альтернативы, что-то другое предлагать населению, чтобы люди не сидели без дела», — сказал Максим Токарев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Действительно, промышленный лов байкальского омуля запрещён с 1 октября 2017 года. Также ограничено любительское рыболовство. Биомасса байкальского омуля за последние 20 лет снизилась примерно в три раза и остается на низком уровне. По информации Лимнологического института СО РАН, на сегодняшний день биомасса омуля оценивается примерно в 20 тысяч тонн.

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Что касается нерпы, запрет на вылов этого байкальского эндемика действует с 2007 года. По оценкам Байкальского филиала Госрыбцентра, в настоящее время её численность составляет около 130 тысяч голов (в 2007 году — около 90 тысяч).

«Я знаю, что некоторые фирмы хотели даже туристов привлекать, предлагая охоту на нерпу. Это уже ни в какие рамки не вписывается. Да, есть квоты для местного населения (ежегодно выделяется квота для эвенков на 3000 особей — прим. ИА REGNUM ), но это делается не для развлечения и не в промышленных масштабах. Что касается существующего мнения о том, что из-за нерпы исчезает омуль (якобы она его поедает в больших количествах), я сомневаюсь, что причина в нерпе. Это больше браконьерство и промышленный лов омуля. Огромные паромы, километровые сети, отсутствие контроля. Властям нужно задуматься о субсидировании рыбзаводов, чтобы в перспективе можно было больше рыбы выпускать», — отметил собеседник ИА REGNUM.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале 2018 года стало известно, что Росрыболовство предложило открыть промысел нерпы. Обосновывалось это предложение ростом численности этого вида. О том, что популяция животного стремительно выросла, сообщили и в минсельхозпроде Бурятии. В министерстве считают, что это якобы может угрожать рыбной отрасли республики, так как нерпа питается бычковыми, голомянкой, омулем и другими видами водных биоресурсов. Предлагается разрешить промышленную добычу байкальской нерпы в количестве от 4 до 5 тысяч голов каждый год. В Байкальском филиале Госрыбцентра ИА REGNUM вовсе заявили, что запрет на вылов нерпы 10 лет назад был введён без всяких на то оснований — «под давлением» природоохранных организаций. Старший научный сотрудник Байкальского филиала Госрыбцентра Андрей Варнавский подчеркнул, что если сейчас разрешат промышленный отлов нерпы, это «обеспечит занятость местного населения», что актуально в связи с запретом промышленного лова омуля.

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Между тем, по словам эколога Александра Колотова, предложение чиновников по отстрелу байкальской нерпы «базируется исключительно на их собственных ощущениях»:

«Чиновникам кажется, что нерпы на Байкале стало слишком много. Чиновникам кажется, что нерпа съедает слишком много омуля. Чиновникам кажется, что нерпа слишком часто мешает рыбакам ловить рыбу».

Колотов отметил, что научных обоснований, «убедительно подтверждающих эти чиновничьи ощущения, до сих пор не представлено».

Максим Токарев также подчёркивает, что властям нужно «оставить в покое» нерпу и, наконец, заняться спасением Байкала, пока не стало слишком поздно.

«Хочу подчеркнуть, что Байкал — это большой организм, который живёт уже миллионы лет. Он в состоянии сам себя регулировать, сохранять баланс. Человеку не стоит сильно вмешиваться. Я считаю, что властям надо оставить в покое нерпу и задуматься о том, что сейчас нужно спасать Байкал. Здесь существует проблема цивилизованного туризма. Многие гостиницы на Байкале не соблюдают правила, сливают в озеро жидкие отходы, везут мусор в лес. Эти все вопросы можно решить, установив чёткие и одинаковые правила, регламенты и границы для всех владельцев гостиниц и турбаз», — резюмировал руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев.

Напомним, жители Иркутской области и Бурятии (озеро Байкал расположено на территории этих сибирских регионов — прим. ИА REGNUM ) уверены, что за последние пять лет экологическая обстановка на Байкале стала хуже и продолжает ухудшаться. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда «Озеро Байкал» и Аналитического центра НАФИ.

Эксперты опросили 503 человека. Согласно результатам исследования, большинство респондентов считает, что наиболее губительно для экологии Байкала загрязнение сточными водами (75%) и замусоривание территории туристами (74%). Отстрел нерпы также был причислен к основным экологическим проблемам (43%).

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