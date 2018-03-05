Фонд Андрея Мельниченко откроет в Бийске центр детского творчества

Бийск, Алтайский край, , 06:42 — REGNUM Перспективы открытия в Бийске филиала центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», действующего на базе Алтайского государственного технического университета, обсуждались 1 марта в ходе рабочей встречи исполнительного директора Благотворительного фонда Андрея Мельниченко Александра Чередника и главы города Бийска Александра Студеникина.

Как сообщает управление по внешним связям Сибирской генерирующей компании (СГК), на встрече также присутствовал исполнительный директор по управлению АО «Бийскэнерго» (входит в состав Сибирской генерирующей компании) Борис Мещеряков и директор Бийского политехнического института Максим Ленский.

Как отметил Александр Чередник, Фонд Андрея Мельниченко давно рассматривал крупнейший наукоград России в качестве платформы для реализации своей программы поддержки одаренных детей. В 2018 году, когда крупнейшее в Бийске энергопредприятие вошло в состав СГК, — компании, основным акционером которой является основатель фонда, — появлялась возможность от планов перейти к первым шагам по внедрению крупномасштабного образовательного проекта.

Фонд Андрея Мельниченко намерен открыть филиал Центра детского и инженерно-технического творчества на базе Бийского политехнического института. Здесь будут организованы специальные образовательные площадки, где талантливые школьники города под патронажем самых лучших педагогов смогут дополнительно заниматься математикой, физикой, химией, программированием и другими направлениями естественнонаучного цикла.

По мнению Александра Чередника, такие образовательные площадки станут основой для подготовки будущих высокопрофессиональных специалистов, в которых остро нуждается возрождающаяся региональная промышленность.

«Главным направлением нашей работы является поддержка одаренных школьников в регионах присутствия компаний Еврохим, СУЭК и СГК. Мы помогаем ребятам, которые увлечены наукой и намерены связать с ней своё будущее. Фонд дает возможность детям не только углубить знания, но помогает им реализовывать себя на конкурсах проектов и образовательных олимпиадах. В дальнейшем мы будем работать с успешными воспитанниками Фонда по стипендиальной и грантовой программам, в том числе, во время их обучения в высших учебных заведениях», — рассказал директор фонда.

«Сейчас основная ценность для нашей компании, — это грамотные инженерно-технические работники, которые знают, как теоретические знания интегрировать в производственную деятельность. Поэтому, заботясь о качестве образования наших детей сегодня, мы заботимся о надежности работы промышленного сектора нашей экономики в ближайшем будущем», — считает исполнительный директор по управлению АО «Бийскэнерго» СГК Борис Мещеряков.