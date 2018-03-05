Рассмотрение жалобы Дерипаски на Рыбку начнётся на Кубани

Краснодар, , 13:40 — REGNUM Слушание по жалобе бизнесмена Олега Дерипаски к блогерам Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли) состоится 27 марта в Краснодарском краевом суде, передает 5 марта издание «Новая Кубань».

Суд рассмотрит иск о нарушении права на изображение, на неприкосновенность частной жизни, о защите персональных данных и компенсации морального вреда.

Третьей стороной, отмечает издание, выступает Роскомнадзор. Кроме того, участниками процесса могут признать блоггера Алексея Навального и ряд СМИ, которым из Роскомнадзора направлялись представления о внесении в Единый реестр запрещенной информации.

Напомним, 9 февраля Дерипаска подал иск в суд по факту распространения в социальных сетях частных фотографий и видео, которые раскрывают детали частной жизни бизнесмена. По ходатайству истца суд заблокировал доступ к персональным данным Дерипаски до момента разрешения спора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судебное заседание иску Дерипаски должно было начаться 1 марта в Усть-Лабинске, однако суд перенес на неопределенное время подготовку по иску из-за поступивших жалоб.

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