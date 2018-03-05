Серный мост в Петербурге приказано достроить невзирая на погоду

Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM Формальная готовность нового моста через остров Серный и продолжения набережной Макарова от Западного скоростного диаметра до Тучкова моста в Петербурге составляет 80%, реальная — 90—95%. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 марта представители подрядных организаций сообщили вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину во время его рабочей поездки на эти объекты.

Движение и по мосту, и по набережной должно начаться 30 апреля 2018 года. Албин и подрядчики отметили, что стоящие в Петербурге морозы мешают строить объекты с опережением графика, но и отставать от него тоже не планируется.

Строители в ходе разговора с Албиным пытались оговориться, что к концу апреля всё будет готово только в том случае, «если погода даст», но вице-губернатор был категоричен: «Даст!». В дальнейшем представители подрядчиков уже не пытались таким образом «уточнять» сроки.

Работы на строительстве моста через остров Серный идут круглосуточно, сообщил журналистам глава компании-подрядчика ЗАО «Пилон» Мевлуди Блиадзе.

Вице-губернатор Игорь Албин хвалил каждого из подрядчиков, называя все эти компании лидерами российского рынка, и выражал уверенность, что высокая квалификация поможет строителям всё сделать вовремя и качественно. У строителей таким образом не оставалось другого выхода, кроме как подтверждать свою готовность.

Новый мост в районе острова Серный входит в число объектов, возводимых к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Он должен улучшить транспортную ситуацию на Васильевском острове и Петроградской стороне, разгрузить Тучков мост, наиболее перегруженную транспортом часть Васильевского острова, дополнительно связав его с северо-восточными районами города.

Длина новой переправы — 1228 м (собственно мост — 923 м). На мосту будет шесть полос для движения автомобилей, тротуар и велосипедная дорожка. В составе моста возводятся две разноуровневые транспортные развязки, а также завершается строительство Мало-Петровского моста через реку Ждановку.

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