Штормовое предупреждение объявлено в центральной части России

Москва, 2 марта 2018, 19:41 — REGNUM На территории Центрального федерального округа объявлено штормовое предупреждение на предстоящие выходные, 3—4 марта, в связи с ожидаемыми метелями и снегопадом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Гидрометцентра России.
Как сообщается, 3 марта сильные снегопады ожидается в Смоленской, Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областях.
4 марта на большей части ЦФО, в том числе в Московском регионе, ожидается снег, местами сильный, метель, снежные заносы на дорогах. Порывы ветра будут достигать 15—20 метров в секунду
В южной части Центральной России 4 марта ожидается мокрый снег, вероятно налипание снега на проводах и деревьях, на дорогах местами образуется гололедица.
Напомним, ранее ведущие специалисты из центра погоды «Фобос» и Росгидрометцентра заявили, что наступления климатической весны в Московском регионе следует ожидать только к концу марта.
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