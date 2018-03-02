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Штормовое предупреждение объявлено в центральной части России

Общество

В предстоящие выходные в Центральном ФО ожидаются снегопады и метели

Москва, 2 марта 2018, 19:41 — REGNUM  На территории Центрального федерального округа объявлено штормовое предупреждение на предстоящие выходные, 3—4 марта, в связи с ожидаемыми метелями и снегопадом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Гидрометцентра России.

Как сообщается, 3 марта сильные снегопады ожидается в Смоленской, Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областях.

4 марта на большей части ЦФО, в том числе в Московском регионе, ожидается снег, местами сильный, метель, снежные заносы на дорогах. Порывы ветра будут достигать 15—20 метров в секунду

В южной части Центральной России 4 марта ожидается мокрый снег, вероятно налипание снега на проводах и деревьях, на дорогах местами образуется гололедица.

Напомним, ранее ведущие специалисты из центра погоды «Фобос» и Росгидрометцентра заявили, что наступления климатической весны в Московском регионе следует ожидать только к концу марта.

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Снегопады, метели, снежные бури

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