Чёрный февраль Оренбуржья

Наталья Хомутова, , 20:27 — REGNUM

Событием февраля, затмившим все остальные в Оренбургской области, стало крушение самолёта Ан-148, который выполнял рейс «Москва-Орск». Оренбуржцы проявили неравнодушие и активность по поводу сноса здания на набережной Урала, известного в качестве бывшей обкомовской дачи. Также в течение месяца дважды разразились скандалы на хоккейных матчах.

Авиакрушение

Воскресный вечерний отдых оренбуржцев 11 февраля был прерван информацией о крушении самолёта, следовавшего из столичного аэропорта «Домодедово» в Орск. Все члены экипажа и пассажиры погибли — 71 человек. Местные СМИ сообщают, что после трагического известия по аэропорту метались высокопоставленные чиновники и начальники с потерянными лицами, посетители аэропорта в растерянности вглядывались в строчки табло, пытались узнать хоть какие-то сведения и не теряли надежду, что есть выжившие. Надежды не осталось после официального заявления о том, что все погибли. На борту находились шесть членов экипажа и 65 пассажиров, из них 39 — жители Оренбуржья (в том числе трое детей).

В Орск незамедлительно выехал губернатор и начальник ГУ МЧС по региону. Был создан оперативный штаб. Списки погибших несколько раз уточнялись. Соцсети мгновенно откликнулись на трагедию соболезнованиями. В городах Оренбургской области начали возникать стихийные мемориалы: горожане несли игрушки, цветы, зажигали свечи. В аэропорт выехали бригады скорой помощи. Людям, потерявшим своих близких, требовалась психологическая и медицинская помощь. Один из частников организовал бесплатный трансферт такси в из Орска в аэропорт и обратно.

Город и область впали в состояние шока. 12 февраля объявили днём траура. В этот же день в Орск прибыл спецборт с психологами и со специалистами, которые взяли у родственников погибших образцы ДНК. Официально траурным был объявлен один день, но неофициально он длился неделю. В регионе отказались от проведения увеселительных мероприятий.

По решению региональной власти семьи погибших получают материальную помощь из резервного фонда в размере 1 млн рублей. Аналогичное решение принято властью Московской области. Кроме того, оформляются и перечисляются страховые выплаты. Между тем 12 февраля губернатор и органы исполнительной власти приняли решение о перечислении однодневного заработка на спецсчёт, открытый в помощь пострадавшим. Региональную власть поддержали и муниципальные чиновники. Однако в Орске вокруг пожертвований возникла неприятная ситуация. По данным портала orsk.ru, от горожан стали поступать жалобы на добровольно-принудительное перечисление денег от их заработка. При этом орчане говорили, что не против оказания помощи, но против принудительного характера сбора денег. В администрации Орска заявили, что будут разбираться с руководителями, которые решили проявить инициативу, тем самым нанося вред, и принудительно собирают деньги.

Девятый день после трагедии, 19 февраля, Орск отметил «Минутой молчания» по погибшим в авиакатастрофе. В сквере Славы люди приносили цветы и зажигали свечи в память по погибшим. Акция прошла без речей. В 16:27 местного времени (14:27 мск) — время крушения Ан-148 — прозвучал гудок сирен.

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Снос вне закона?

В Оренбурге большой общественный резонанс вызвал демонтаж здания, расположенного на набережной Урала и построенного в 1950-е годы. Когда 22 февраля спецтехника начала крушить дом, известный как дача компартии, неравнодушные граждане стали звонить в правоохранительные органы. Полностью здание снести не удалось, на место прибыли представители исполнительной и правоохранительной власти. Однако дому нанесён значительный ущерб. Снесена практически половина постройки.

Владелец здания (ООО «Статус») решил снести дом, поскольку одна из стен уже начала разрушаться, сообщает портал orenday.ru. Последние несколько лет здание пустовало.

«Статус» получил предостережение и представление от городской прокуратуры. В минкультуры Оренбургской области сообщили, что здание не входит в перечень охраняемых объектов исторического и культурного наследия, но дом расположен в зоне охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия федерального значения «Здание гауптвахты середины XIX века» (ул. Набережная, 29) и относится к ценной застройке советского периода.

Согласно утвержденным регламентам, в зоне охраняемого природного ландшафта запрещено изменение ландшафта, объектов озеленения и застройки. Режимы использования данной территории направлены на реставрацию, ремонт зданий, благоустройство территории, сохранение природного ландшафта — уникальных пород деревьев, имеющих возраст более ста лет, которые являются остатками Губернаторского сада и позднее Марсова поля.

«Указанное здание, несомненно, представляло архитектурную ценность. Оно было возведено в 50-е годы XX века в стиле советского классицизма. Имелись основания для его включения в перечень объектов культурного наследия. Вопрос находился на рассмотрении министерства на основании поступившего заявления», — отметила министр культуры и внешних связей Оренбуржья Евгения Шевченко.

В настоящий момент региональным министерством культуры и внешних связей совместно с прокуратурой и администрацией города Оренбурга принимаются необходимые меры реагирования в соответствии с действующим законодательством.

По данным портала vestirama.ru, собственниками исторического здания являются два человека. Они намерены оспорить статус земли и возвести на двух гектарах жилой комплекс, оздоровительный центр и храм.

В частную собственность с 2014 года перешли пять участков охраняемой зоны природного ландшафта. В администрации Оренбурга собственнику отказали в застройке, поскольку участок земли входит в охранную зону. Право на строительство жилого комплекса пытаются отстаивать в суде. Не дождавшись судебного решения, компания начала демонтажные работы.

Депутат Госдумы VI созыва Максим Щепинов считает, что нужно поднять протоколы заседаний оренбургского горсовета и посмотреть, был ли вопрос о смене назначения категории земель вообще в повестке, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

«Вот эта вся история с «обкомовской дачей», она достаточно показательная. Такое ощущение, у администрации города отношение к точечной застройке складывается таким образом, что мы завуалировано решаем вопросы передачи того или иного участка земель под точечную застройку, потом начинаются серьезные проблемы, когда информация становится публичной», — сказал Щепинов.

Хоккейные скандалы

В Оренбуржье начало и конец февраля ознаменовались хоккейными скандалами. В Оренбурге 6 февраля во время матча молодёжных клубов «Сарматы» (Оренбург) и «Толпара» (Уфа) оренбургские фанаты, как утверждают очевидцы, напали на трёх подростков и девушку, отобрали баннер и флаг. Баннер был разорван, флаг вынесен на улицу и втоптан в грязь. Болельщики ещё перед стартом матча демонстрировали подозрительное поведение.

Впоследствии МХК «Сарматы» принёс извинения на отвратительное поведение своих болельщиков и заявил, что путь на хоккей для фанатов, замешанных в скандале, впредь закрыт. Однако такие извинения не устроили фанклуб «Салавата Юлаева», они посчитали его неубедительным. Скандал в Оренбурге охарактеризован как околофутбольный бред, которого среди болельщиков хоккея не наблюдалось долгие годы, а уж в молодёжном хоккее не было никогда.

В Орске 28 февраля матч между ангарским «Ермаком» и «Южным Уралом» многим болельщикам запомнился массовой дракой. Хоккеисты, в том числе вратари, устроили на льду рукопашный бой. Команда «Ермака» доигрывала матч втроём против пятёрки.

Во время потасовки между игроками клубов «Южный Урал» и «Ермак» один из орских болельщиков кинул на лёд шарф с логотипом команды. Мужчину задержали и доставили в полицейский участок. По решению суда болельщик выплатит штраф в 3 тыс. рублей.

Приёмный ребёнок в беде

В конце февраля публичной огласке был предан случай в Ташлинском районе. Портал orenday.ru сообщил, что в семье, где воспитывалось двое родных и трое приёмных детей, взятая из детского дома девочка в течение полугода подвергалась сексуальному насилию со стороны приёмного отца. Подросток долгое время скрывал преступные отношения из-за страха вернуться обратно в детдом. В разговоре со старшей сестрой девочка пошла на откровение. После долгих уговоров пострадавшая написала заявление в полицию. По данным районной прокуратуры, после того, как стало известно об инциденте, из семьи изъяты все приёмные дети. Они помещены в больницу и проходят обследование.

После публичной огласки вопиющего случая супруга подозреваемого в насилии мужчины отметила, что планирует подать на развод. Девочку, пострадавшую от насилия, под опеку планирует взять старшая приёмная сестра.