Бывший глава Карелии сел на 8 лет

Петрозаводск, , 17:10 — REGNUM Городской суд Петрозаводска сегодня, 2 марта, вынес обвинительный приговор по громкому делу бывшего главы Республики Карелия, экс-директора музея-заповедника «Кижи» Андрея Нелидова. Он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября 2015 года Андрей Нелидов был задержан по подозрению в получении взятки размером в 500 тысяч рублей. По версии следствия, директор музея «Кижи» получил от предпринимателя деньги в обмен на право осуществлять на территории заповедника торговую и другую коммерческую деятельность. Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

С этого времени Нелидов находится в СИЗО в Петрозаводске. Пост директора музея-заповедника «Кижи» заняла министр культуры Карелии Елена Богданова.

Как сообщает «Карелинформ», по версии обвинения, директор музея «Кижи» при посредничестве своего советника, бизнесмена Ивана Романова, осужденного за педофилию, а затем лично неоднократно получал от предпринимателя Татьяны Астратенок взятки за разрешение вести торговлю на острове Кижи.

«Андрей Нелидов осужден на 8 лет строгого режима и лишен ордена Почета. Также ему нужно выплатить штраф в размере 27,5 млн рублей. Иван Романов, уже осужденный на 20 лет колонии, приговорен по совокупности преступлений к 21 году лишения свободы и штрафу 16,5 млн рублей», — сообщает карельское информагентство.

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Андрей Нелидов, выходец из Ленинградской области, руководил Карелией с июля 2010 года по май 2012 года. До этого он четыре года был сенатором от Карелии. После отставки с поста главы республики в январе 2013 года приказом министра культуры Владимира Мединского был назначен директором музея-заповедника «Кижи». Это назначение вызвало негативную реакцию общественности и сотрудников музея.