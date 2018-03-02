По грибы за полтинник: нацпарк Татарии вводит плату за вход, у сельчан шок

Тукаевский район, Татария, , 11:11 — REGNUM Жители трёх районов Татарии, на чьей территории раскинулся национальный парк «Нижняя Кама», возмущены тем фактом, что теперь каждый выход на природу будет для них стоить 50 рублей. Уже в 2018 году администрация парка по примеру своих зарубежных «коллег» планирует ввести плату за вход, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Информация о том, что посещение национального парка, раскинувшегося на 26 455 га, в числе которых 7 822 га — земли иных собственников, появилась в казанских СМИ и в газете «Нижняя Кама». В последней юрист нацпарка объяснил, что деньги будут тратить на устранение ущерба, что наносят посетители, благоустройство и поддержание инфраструктуры. Кроме того, юристы заявили, что готовящиеся нововведения непривычны и вызывают массу эмоций, но «тем не менее это требование закона на федеральном уровне, которому мы обязаны подчиниться».

«Данная практика — взимание денежных средств за посещение особо охраняемой природной территории — существует во всем мире давно», — добавили они.

По информации из лесохозяйственного регламента лесничества национальный парк «Нижняя Кама» следует, что Нижнекамским водохранилищем территория национального парка разделяется на самостоятельно обособленные части (Елабужское участковое лесничество — 9289 га, Челнинское участковое лесничество — 9344 га). При этом на территорию нацпарка попадают три района Татарии — Елабужский, Тукаевский и Менделеевский.

«Природно-ландшафтные комплексы национального парка очень разнообразны. К ним относятся отдельные лесные массивы, участки речных долин с уникальными пойменными лугами и озерами, русла малых рек. Видовое богатство биоценозов парка определяется его географическим положением на границах природно-климатических зон (таежной, лесной и лесостепной). Это обуславливает формирование уникальных экологических сообществ и природных комплексов. В национальном парке границы большинства естественных урочищ совпадают с границами природно-ландшафтных комплексов. В границах территории, включенной в состав национального парка, можно выделить следующие природно-ландшафтные комплексы: лесные массивы — Кзыл-Тау (Челнинское лесничество), Большой Бор, Малый Бор, Танаевский лес (Елабужское лесничество), пойменно-луговые — Елабужские и Танаевские участки поймы реки Камы, которые названы по соответствующим населенным пунктам, русла малых рек и территория населенных пунктов», — отмечается в регламенте.

Таким образом, чтобы попасть на озёра или в леса, жители местных сёл и посёлков должны будут отдавать каждый раз по 50 рублей. Это в случае, если администрация нацпарка всё же установит плату. Жители районов категорически против подобного подхода, в соцсетях разгорелась жаркая дискуссия, в которой приняли участие и районные депутаты.

Депутат совета Тукаевского района от Малошильнинского сельского поселения Роман Ваганов, известный своей борьбой в защиту лебединых озёр, возмутился, что «население, как обычно, не спросят, проведут потешные общественные слушания, которые ни на что не влияют».

"Вход и выход из дома жителям Белоуса, Опушки, Ильичевского (населенные пункты в нацпарке) и их гостям будет стоить 50 рублей с носа! Население, как обычно, не спросят, проведут потешные общественные слушания, которые ни на что не влияют! Чиновники министерств и депутаты ГД в Москве искренне уверены, что все, что они «изобретают», на пользу народу. А как же иначе, они же природу сохраняют во имя будущих поколений! Неважно, что нынешнее население, по финансовым причинам, не сможет не только навещать эту природу, но и будет ограничено в доступе к своему жилью, — заявил Ваганов, добавив, что, «представьте, семейный поход в боровецкий лес по грибы обойдется от 100 рублей только за вход».

А Резеда Шмелева, руководитель общественной организации «Родительский контроль в сфере образования», в соцсетях отметила, что «в законе не нашла ни строчки, что за особо охраняемые зоны взимается плата».

Жители региона были ещё более резки в своём мнении, которым активно делились в соцсетях.

«Когда выгодно им, они кивают на западный опыт, кода выгодно народу, они про него забывают», «И как они собираются контролировать и взимать? Забор и шлагбаумы вокруг леса? То есть сначала возьмут кредит, построят ограждения, а потом 10−15 лет собирать и возвращать кредит на эти деньги?», «Говорили же, что скоро за воздух платить будем. Так вот и держите билетик в лес», «Полный бред и инициатива ретивого чиновника», — возмущены жители республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Арбитражном суде РТ на сегодня на рассмотрении находится иск ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама». В нём оно пытается вернуть на баланс Российской Федерации 26 земельных участков, которые, по мнению истца, семь лет назад были проданы местной администрацией в частные руки незаконно.

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