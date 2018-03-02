Рейтинги: Пони Ма из Tencent стал самым богатым китайцем в мире

Пекин, , 08:32 — REGNUM Основатель и председатель китайского технологического титана корпорации Tencent Пони Ма стал самым богатым китайцем в мире с общим объемом активов 295 млрд юаней ($47 млрд), сообщает 1 марта газета «Жэньминь жибао».

Как отмечается в докладе Hurun Global Rich List 2018, Пони Ма поднялся на 15-е место в глобальном списке богачей с 23-го места годом ранее.

Рост его состояния в основном связан с акциями компании Tencent, которые дорожали весь предыдущий год. Их стоимость выросла на 114,4% в 2017 году, что помогло компании войти в эксклюзивный клуб компаний с рыночной капитализацией более $500 млрд.

Всего 2694 долларовых миллиардера из 68 стран попали в список, а их общее состояние составило 66 трлн юаней, что составляет 13,2% мирового ВВП.

64-летний китайский магнат, занятый сферой недвижимости, Ван Цзяньлинь и его семья, который занимал первое место среди богатейших китайцев предыдущие два года, переместился на восьмое место с общим состоянием 170 млрд юаней.

Кроме того, стало известно, что число китайских миллиардеров выросло с 210 до 819, что на 40% больше, чем миллиардеров в США. Тем не менее семь из десяти богатейших людей мира являются гражданами США.

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