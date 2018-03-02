«Уже вряд ли»: Кузбасс отказался объединяться с Новосибирском

Кемерово, , 07:36 — REGNUM У Кемерово нет необходимости объединяться со столицами соседних сибирских регионов, считает депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин. Таким образом парламентарий прокомментировал ИА REGNUM высказанное ранее временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым предложение объединить в общую экономическую зону несколько крупных городов Сибири, а Новосибирскую область превратить в центр Сибирской конурбации.

Отметим, что превращение Новосибирска в центр Сибирской конурбации, или другими словами агломерации, новосибирские власти называют своей «долгосрочной стратегической целью». По мнению Травникова, проект может объединить в общую экономическую зону несколько крупных городов Сибирского федерального округа — Новосибирск, Кемерово, Томск, Новокузнецк и Барнаул — и охватить более пяти миллионов человек.

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«Агломерация, конурбация — это всё требует высочайшего уровня связности пространства. Транспорт, инфраструктура, управление — все должно работать как один компактный механизм. А сейчас Сибирь — это очень разные регионы. Внутри каждого из них имеет смысл развивать агломерации. Например, наш Новокузнецк и ближайшие к нему города. Можно обсуждать агломерационные процессы между Новокузнецком и Кемерово. Но вот между Кемерово и Новосибирском или Томском — уже вряд ли. В таком объединении просто нет необходимости для Кузбасса. У нас вполне самодостаточный регион», — заявил Антон Горелкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идея сделать Новосибирскую область центром Сибирской конурбации вызвала неоднозначную реакцию и у новосибирцев. Некоторые просто посмеялись над этим предложением и словом «конурбация», другие посчитали его «неплохим» и даже перспективным, но при условии, что «между крупными городами тоже начнёт зарождаться жизнь».