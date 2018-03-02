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Самолеты ВКС РФ за неделю пять раз перехватывали иностранные самолеты

Общество

Всего за неделю воздушную разведку вдоль границ России совершали 22 иностранных военных летательных аппарата

Самолеты ВКС РФ за неделю пять раз перехватывали иностранные самолеты
Иллюстрация: Wallspaper.ru
Воздушное пространство

Москва, 2 марта 2018, 07:35 — REGNUM  Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации за прошедшую неделю пять раз вылетали на перехват иностранных разведывательных самолетов у границ страны. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

«Пять вылетов выполнено на перехват и сопровождение дежурными силами ПВО», — говорится в сообщении.

При этом газета отмечает, что всего за неделю воздушную разведку вдоль границ России совершали 22 иностранных военных летательных аппарата. В то же время не было выявлено ни одного нарушения воздушного пространства РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля текущего года представитель комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи на брифинге заявил, что Пентагон не намерен прекращать полеты ВВС США вблизи границ России.

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