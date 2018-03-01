РЖД признала Великий Новгород

Великий Новгород, , 17:28 — REGNUM ОАО «Российские железные дороги» поддержало инициативу правительства Новгородской области о переименовании железнодорожной станции «Новгород-на-Волхове» в «Великий Новгород». Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 марта, в пресс-центре регионального правительства, компания направила соответствующее предложение в Росреестр и запросила перечень необходимых для этой работы документов.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области отметили, что «процесс переименования сложен и потребует определенного времени».

«Первые шаги уже сделаны. С сентября 2017 года при покупке электронного билета пользователи сайта ОАО «РЖД» могут выбрать пункт отправления или назначения, независимо от указания наименования «Новгород-на-Волхове» или «Великий Новгород». Эти два названия города указываются в меню выбора», — сообщили в региональном министерстве.

Напомним, Великий Новгород носит своё историческое название с 1999 года (до этого официальное название города было Новгород, теперь так называют город сокращённо). При этом железнодорожная станция в Великом Новгороде называется «Новгород-на-Волхове». Это название сохранялось ещё с советских времён.