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РЖД признала Великий Новгород

Общество

Железнодорожная станция «Новгород-на-Волхове» будет переименована в «Великий Новгород»

Великий Новгород, 1 марта 2018, 17:28 — REGNUM  ОАО «Российские железные дороги» поддержало инициативу правительства Новгородской области о переименовании железнодорожной станции «Новгород-на-Волхове» в «Великий Новгород». Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 марта, в пресс-центре регионального правительства, компания направила соответствующее предложение в Росреестр и запросила перечень необходимых для этой работы документов.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области отметили, что «процесс переименования сложен и потребует определенного времени».

«Первые шаги уже сделаны. С сентября 2017 года при покупке электронного билета пользователи сайта ОАО «РЖД» могут выбрать пункт отправления или назначения, независимо от указания наименования «Новгород-на-Волхове» или «Великий Новгород». Эти два названия города указываются в меню выбора», — сообщили в региональном министерстве.

Напомним, Великий Новгород носит своё историческое название с 1999 года (до этого официальное название города было Новгород, теперь так называют город сокращённо). При этом железнодорожная станция в Великом Новгороде называется «Новгород-на-Волхове». Это название сохранялось ещё с советских времён.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры

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