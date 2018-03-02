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Байкалу вредят туристы и сточные воды: опрос местных жителей

Общество

Предлагаем вашему вниманию результаты исследования Фонда «Озеро Байкал» и Аналитического центра НАФИ

Байкалу вредят туристы и сточные воды: опрос местных жителей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Байкал

Улан-Удэ, 2 марта 2018, 02:11 — REGNUM  Экологическая обстановка на Байкале в течение прошедших пяти лет стала хуже, и тенденция идет на понижение, считают жители Бурятии и Иркутской области. О результатах социологического исследования, в ходе которого по данному вопросу были опрошены жители 26 населенных пунктов, пишет редактор ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Ухудшение экологической обстановки отмечает 61% опрошенных, в дополнение к ним еще 17% полагают, что она ухудшилась немного. 9% не заметили изменений, 6% заметили небольшие перемены — но позитивные, и еще 2% полагают, что обстановка стала лучше. При этом опять же 61% в совокупности считают, что последующие 10 лет принесут дальнейшие ухудшения.

Самыми вредоносными для экосистемы озера были названы сточные воды и замусоривание озера туристами. Вредят ему лесные пожары, снижение уровня воды, браконьерство и другие факторы. Жители Иркутской области и Бурятии в подавляющем большинстве считают усилия властей по защите экологии Байкала недостаточными, причем быть волонтером по защите байкальской экологии готовы тоже много граждан — 62% (равнодушие местного населения к природе считают причиной ухудшения положения 44% опрошенных).

Как оценивают местные жители влияние туристов и какие проблемы с ним связывают, читайте в статье: Сибиряки считают, что теряют Байкал

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