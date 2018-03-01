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В Мышкине Ярославской области прорвало канализационный коллектор

Общество

Стоки текут в Волгу

В Мышкине Ярославской области прорвало канализационный коллектор
Иллюстрация: Yarregion.ru
Место аварии на коллекторе в Мышкине

Мышкин, Ярославская область, 1 марта 2018, 16:26 — REGNUM  В Мышкине авария на канализационном коллекторе привела к угрозе экологической катастрофы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Мышкинского района.

В центре Мышкина произошло обрушение на канализационном коллекторе, в результате чего оказались засорены сети водоотведения. Из-за этого в районе улицы Ананьинской из трубы стали выливаться неочищенные хозяйственно-бытовые стоки. Они полились в Никольский ручей, который впадает в Волгу.

«Мы вызвали специалистов из Рыбинска. Представители госпредприятия «Северный водоканал» ничего сделать не смогли. Трубы старые, колодцы старые, засор оказался сильный», — об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главы администрации Мышкинского района Алексей Голубин.

На место ЧП выехали представители регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, департамента жилищно-коммунального хозяйства и ГП ЯО «Северный водоканал». Было принято решение в обход аварийного участка пустить временный надземный обводной трубопровод, а затем провести ремонт.

«Данная ситуация находится на контроле регионального правительства. В оперативном режиме необходимо решить проблему утечки неочищенных хозяйственно-бытовых стоков из централизованных сетей водоотведения в Мышкине», — сказал заместитель председателя правительства Роман Колесов.

Планируется, что аварийный участок будет заменен до 1 сентября. Сейчас началась подготовка к установке временного обводного трубопровода.

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Аварии в сетях водоснабжения и канализации

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