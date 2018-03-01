Крым заметает снегом. Люди ждут очередного фиаско коммунальщиков

Симферополь, , 10:16 — REGNUM В первый день весны Крым вслед за Севастополем накрыло обильным снегопадом: коммунальщики борются с непогодой, а граждане готовятся к очередному «внезапному» коллапсу на дорогах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным синоптиков, 1 марта на полуострове ожидается северо-западный ветер до 25 метров в секунду. Температура воздуха колеблется от 2 до 7 градусов мороза.

«В Симферополе ожидается сильный мокрый снег, метель и гололедица. Помимо этого, зафиксировано усиление северо-восточного с переходом на северо-западный ветер», — сообщили в местном гидрометцентре.

По информации автолюбителей, которой они делятся в соцсетях, с самого утра есть проблемы с движением транспорта в Симферополе, Симферопольском районе, Джанкое, Армянске, Саках, а также на Южном берегу Крыма.

«Через несколько часов наши коммунальные службы начнут приводить множество причин, почему они в очередной раз не смогли нормально очистить дороги и тротуары от снега и льда, а мы тем временем будем разбивать свои машины и ломать ноги. Уже всё выучили наизусть», — написал с утра в соцсети местный автолюбитель Александр.

Помимо этого, очевидцы уже сообщают о нескольких небольших ДТП в крымской столице.

Однако, по последним данным службы главного управления МЧС России по Крыму, чрезвычайных ситуаций из-за неблагоприятных погодных условий на полуострове пока не произошло.

«Ситуация стабильная. Ангарский и Грушевский перевалы открыты для проезда, там работает техника. Наши подразделения контролируют ситуацию, находятся в готовности, но пока их не привлекали», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля обильный снегопад спровоцировал многокилометровые пробки в Севастополе. Местные водители традиционно сетовали на то, что в очередной раз коммунальщики, несмотря на прогноз погоды, оказались не готовы к зимним условиям, поэтому множество дорог не были обработаны антигололёдной смесью.

«Как и в прошлом году… потом опять прокуратура займётся этим», — писали интернет-пользователи.

Позже местные чиновники оправдывались, что непогода разбушевалась в неудобное для коммунальщиков время.

«Так совпало, к сожалению. Снег выпал в начале рабочего дня, в 7 утра, но заранее дороги просыпать нельзя. Мы сразу мобилизовали всю снегоуборочную технику, в первую очередь начали обрабатывать противогололёдной смесью главные магистрали города — улицы Острякова, Хрусталева, Камышовое шоссе. Но работу осложнили пробки», — заявлял директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Игорь Титов.

При этом чиновник утверждал, что большая часть аварий на дорогах происходит по вине самих водителей, поскольку множество автомобилистов до сих пор ездят на летней резине.

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Также напомним, что во время предыдущего снегопада в крымской столице в конце января глава Крыма Сергей Аксёнов возмущался тем, что коммунальщики выпустили на уборку города семь машин, однако в течение первого часа три из них вышли из строя.

«Каждый раз выпавший снег становится для коммунальных служб неожиданностью, даже когда он выпадает в середине зимы. В связи с похолоданием прошу граждан сообщать о внештатных ситуациях, связанных с непогодой, в мои личные сообщения», — писал он на своей странице в Facebook.

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