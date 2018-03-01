«Арктическая нищета» Петербурга

Сергей Артёменко, , 10:53 — REGNUM

Петербург начал активно себя продвигать как главного игрока в вопросах развития Арктики. В городе появился вице-губернатор, курирующий вопросы Арктики, а также будет создан целый городской Арктический комитет. В состав комитета должны войти 77 чиновников. Денег в бюджете на этот комитет в 2018 году не было предусмотрено. Видимо, будут брать из резервного фонда. В постановлении о создании комитета его функции описаны следующим образом: «…Проводить государственную политику в сфере развития промышленных, научно-исследовательских, культурных, социально-экономических, экологических и других связей Санкт-Петербурга с регионами Арктической зоны Российской Федерации, а также координировать деятельность иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в этой сфере». А ещё комитет должен противостоять терроризму в Арктике.

Накануне, 27 февраля, была озвучена кандидатура руководителя комитета. Им станет бывший руководитель Госнаркоконтроля по Новгородской области Герман Широков. То, что будущий руководитель комитета не имеет никакого отношения к Арктике (кроме службы в 1987 году в Отдельном Арктическом пограничном отряде КГБ СССР), руководство города, видимо, никак не обеспокоило.

Всё это очень напоминает фарс и профанацию весьма важной для страны темы. Город в советские времена действительно был столицей арктических и антарктических исследований. Но те времена давно минули. С развалом СССР городские власти ничего не сделали, чтоб удержать звание интеллектуального и кадрового центра арктических исследований.

Да, в городе расположен Государственный университет морского и речного флота, который в том числе готовит кадры для Севморпути. Да, в городе есть НИИ Арктики и Антарктики, который по-прежнему ведёт научную работу в Арктике и занимается организацией научных экспедиций. Есть масса военных предприятий, которые работают на арктические заказы Министерства обороны. Но в городе нет главного — интеллектуального потенциала, способного формулировать арктические приоритеты России. Хотя, наверное, и этот потенциал есть. Но власти пошли по примитивному пути, создавая пост вице-губернатора и комитет только потому, что тема Арктики «модная» и к ней приковано внимание высшего руководства страны. Претензии чиновников Петербурга на «столицу Арктики» — смешны и вычурны, начиная с того, что ни власти Петербурга, ни бизнес города не сделали ничего за последние 25 лет, чтобы сохранить за городом звание центра арктических исследований.

Непонимание городскими чиновниками задач и вызовов, которые стоят перед страной в Арктике, ничто так хорошо не иллюстрирует, как ответ вице-губернатора Михаила Кучерявого на пресс-конференции 27 февраля на вопрос: «Чем арктический вице-губернатор занимается три месяца?»

Ответ приводим полностью: «Ваши слова «чем вы занимаетесь три месяца», скептики, или зачем нужен комитет в Санкт-Петербурге, я опять же возвращаю вас в историю наших пращуров, которые выходили из нашего города, из этих мест, совершали героические поступки по изучению северных земель. Жить в тихом уютном месте, вот как это наше помещение, а для того чтобы почувствовать Арктику, — это будущая, как я уже сказал, стратегическая задача, для этого нужно работать, для этого нужно создавать, ставить перед собой высокие цели, задачи и достигать их. Говорить можно всё, тем более мойки, фонтанки и другие СМИ, они для этого, наверное, и предназначены. А мы будем доказывать своим делом для петербуржцев и для страны в том числе».