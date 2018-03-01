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Изменения в ПДД вступают в силу в России в марте

Общество

В дневное время водитель также должен использовать светоотражающий жилет, если видимость на дороге существенно ограничена

Изменения в ПДД вступают в силу в России в марте
Светофор

Москва, 1 марта 2018, 08:15 — REGNUM  Изменения в ПДД, касающиеся использования водителями транспортных средств светоотражающих жилетов в темное время суток, вступают в силу в России с 18 марта 2018 г. Это определено в постановлении правительства Российской Федерации от 12 декабря 2017 г.

Согласно новым требованиям, все водители, которые совершили вынужденную остановку (прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности) транспортного средства вне населенного пункта или попали в ДТП, при покидании автомобиля обязаны надевать светоотражающие куртку или жилет.

В дневное время водитель также должен использовать светоотражающий жилет, если видимость на дороге существенно ограничена.

Отметим, что во многих странах Евросоюза является обязательным наличие таких жилетов у водителей транспортных средств.

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