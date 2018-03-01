Двухдневный траур и надежды на Бастрыкина: Урал, 28 февраля

Челябинск, , 08:09 — REGNUM В челябинском городе Усть-Катаве объявлен двухдневный траур (28 февраля и 1 марта) по жертвам кровавого ДТП в Башкирии. Пятеро из девяти погибших жили в этом городе. В Челябинске могут остановиться трамваи и троллейбусы, а в Югре сотрудник ГИБДД просит главу СКР о помощи. Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Трагедия в Башкирии

В Челябинской области и Башкирии скорбят по жертвам смертельного ДТП. Вечером 27 февраля на трассе М-5 столкнулись микроавтобус и фура. В автобусе по маршруту Уфа — Усть-Катав ехали 13 человек. Восемь, включая водителя, погибли, остальные получили травмы. Три человека оказались в больницах.

Трое из девяти погибших были жителями Башкирии, остальные — из Челябинской области. Пятеро проживали в Усть-Катаве. В этом небольшом уральском городке объявлен двухдневный траур. Городские и областные власти уже заявили о том, что помогут родственникам погибших деньгами.

Прокуратура и СКР начали проверки по факту ДТП. Предварительно известно, что жуткую аварию мог спровоцировать водитель грузовика, который не справился с управлением. Однако проверяют и владельца автобуса. Известно, что он принадлежал предпринимателю из Усть-Катава.

Подробности: Семьи погибших в автобусе «Уфа — Усть-Катав» получат помощь

Трамваи — на прикол?

В Челябинске с 5 марта могут остановиться трамваи и троллейбусы. По информации компании «Челябэнергосбыт», за февраль сумма долга ООО «Челябинский городской электротранспорт» составила 23 млн рублей. Энергетики пригрозили отключить подстанции, если перевозчик не начнёт погашать задолженность.

Отметим, ранее муниципальное унитарное предприятие «Челябинский городской электротранспорт» было признано банкротом. Причиной стали многомиллионные долги. С лета 2017 года подвижной состав находится в ведении ООО «Челябинский городской электротранспорт». То есть, как и в случае с обанкротившимся предприятием, муниципальные перевозки осуществляет, по сути, коммерческая структура.

За январь транспортники смогли расплатиться. А вот с февралём возникли проблемы. Встанут ли трамваи и троллейбусы? Покажет время.

Новая арена

Главный стадион Екатеринбурга и Свердловской области уже готов принять матчи чемпионата мира по футболу. Реконструкция Центрального стадиона, который теперь называют не иначе как «Екатеринбург-Арена», завершена.

Стадион был построен в 1950-х годах. С начала 2000-х он пережил две реконструкции, и последняя стала наиболее масштабной. Она оказалась возможна благодаря планам по проведению в Екатеринбурге матчей чемпионата мира по футболу.

Теперь стадион вмещает 35 тыс. зрителей. С мая по июль в рамках чемпионата мира здесь могут пройти четыре матча. Сыграют восемь команд.

А пока стадион будут проверять игроки. Тестовые матчи пройдут уже в апреле.

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За помощью — к Бастрыкину

В Югре сотрудник ГИБДД из Сургута Сергей Иванов просит помощи у председателя СКР Александра Бастрыкина. Неприятности у него начались после того, как он задержал сына одного из бывший руководителей ГИБДД.

По его словам, инцидент произошёл в апреле 2016 года. Он задержал молодого человека, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако его подчинённые не оформили всё должным образом и пытались «потерять» флеш-карту» с видеорегистратора служебной машины. Сергей Иванов успел сделать копию.

Затем, по его словам, начальство пригрозило ему увольнением и проблемами. Дошло до неполного служебного соответствия и уголовного дела по факту якобы превышения должностных полномочий. Обвинительное заключение уже утверждено, а дело находится в суде Сургута.

Сотрудник ГИБДД был вынужден обратиться за помощью к главе СКР. Видеообращение он разместил в интернете. И это его обращение заметили. В управлении СКР по ХМАО официально заявляют, что сейчас по озвученным Ивановым фактам нарушений в ГИБДД Сургута проводится проверка, которую ведёт отдел по расследованию особо важных дел.

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