«Наша изюминка и уязвимость» — нескучная жизнь имама в православном городе

Наталья Диева, , 13:32 — REGNUM

Полноценная мечеть появилась в Костроме в мае 2017 года. Ее строительство продолжалось 14 лет, прерываясь судебными разбирательствами и скандалами. До этого верующие ютились в ветхом здании — бывшем помещении рабочего клуба. Одно из первых упоминаний о мусульманах в Костроме относятся к 1683 году, когда ярославские мурзы и татары были сосланы в город за то, «что они в православную веру не крестились и устроены слободами». В 1760 году еще 128 служилых татар были переселены в Татарскую слободу (совр. микрорайон Черноречье) по приказу императрицы Елизаветы Петровны. Спустя 20 лет — в 1780 году в Костроме была открыта одна из первых мечетей в России. До 1917 года жизнь мусульман была относительно спокойной — некоторые из них имели дворянский статус и получали кормовые деньги на проживание в Костроме. Затем наступила революция и деревянная мечеть разделила участь многих местных православных храмов.

Духовное училище было закрыто, минареты снесены, само здание превратили в избу-читальню. В советские времена ислам в Костроме поддерживался за счет имамов, на свой страх и риск принимающих верующих у себя на дому.

О том, как складывается жизнь мусульман в Костроме сейчас, в интервью ИА REGNUM рассказал Ришат Сайдашев, имам местной мечети:

: Какие задачи вы как имам ставите перед собой в Костроме?

Первая цель — единство. Оно приходит, когда человек начинает правильно понимать вопросы и основы религии. К сожалению, сейчас у нас появилось много проповедников, не имеющих соответствующего образования, которые по-своему начинают учить людей исламу. Когда появляются разногласия по одному и тому же вопросу, происходят конфликты. Единство приходит через просвещение: это проповеди, лекции, занятия, которые мы проводим.

Помимо этого, очень важно понимание костромичей. Извините меня, но мы живем в православном городе, а многие ассоциируют ислам с тем, что видят по телевизору. То, что он показывает, то, что пишут СМИ, — все это складывает нехорошее впечатление. И это — не познав действительность, все тонкости, которые есть. Люди начинают думать, что ислам это жестокость, невоспитанность, хотя наш пророк Мухаммед, на которого мы должны ориентироваться, был самым добрым, самым милосердным человеком. В целом моя задача — показать людям истинный ислам.

: Что происходит с числом прихожан — оно растет или падает?

Увеличение количества прихожан есть, сейчас появляется все больше людей, которые ходят в мечеть. Есть сезонные спады, они происходят за счет приезжих мусульман — студентов, трудовых мигрантов. Летом они уезжают, а после каникул и отпусков численность вновь растет.

: Люди каких национальностей входят в местную общину?

Национальности есть все: татары, чеченцы, ингуши, дагестанцы, узбеки, таджики, киргизы. Есть русские, арабы, казахстанцы, афроамериканцы. Разнообразие очень большое. На двух главных праздничных молитвах, наверное, можно увидеть все народности, которые есть на планете.

: На каком языке проходят проповеди?

Проповедь разделяется. Первая ступень идет на арабском языке — в том виде, как проводил ее Пророк Мухаммед. Проповедь читаем на русском, чтобы все могли понять азы и тонкости религии, которые есть.

: Раньше вы служили в Забайкалье и много внимания уделяли работе по просвещению. Что в этом отношении уже сделано или планируется сделать в Костроме?

В Забайкалье мне давали больше возможностей для этой работы. Если честно, здесь заинтересованность властей намного меньше. В Забайкалье мы много сотрудничали с министерством культуры, а здесь больше внимания уделяется университетам. Большая часть просветительской работы проходит на базе учебных заведений: мы с представителями других конфессий ездим в университеты, рассказываем о своих храмах, религиях, проводим встречи с молодежью в мечети.

В Костроме по поводу просветительской работы есть свои плюсы. Площадки университетов тоже очень важны и нужны. Кроме этого, мы бываем в местах лишения свободы. В Костроме я впервые в своей жизни посетил женскую колонию, увидел девушек, женщин, матерей. Их радость от того, что их навестили, уделили им внимание, была очень трогательной. Я считаю, что подход власти здесь должен быть очень тонким, так как мы живем в многонациональной стране. Это одновременно наша изюминка и уязвимость.

: Зачем нужны подобные визиты?

Каждый человек попадает в места лишения свободы из-за своей ошибки. Возможно, примкнув к религии, человек не оступится повторно. Важно, чтобы заключенный не отчаялся, не потерял свою человеческую сущность, ведь он такое же творение Создателя.

Что касается студентов — у многих ветер в голове, легкомысленность, все это в сочетании с отдалением от родителей может привести к ошибкам, аналогичным тем, что совершили люди, которые теперь сидят в колониях. Здесь религия может служить дисциплинирующим фактором.

: Вы относительно недавно живете и служите в Костроме. Что вас радует или разочаровывает в местной жизни?

До приезда сюда я слышал, что мусульман в Костроме очень не любят, что их здесь ущемляют. Приехав сюда, я ни разу не столкнулся с подобным. Это, конечно, радует.

: Многих мусульман шокируют курящие девушки и парни. А вас?

Эти моменты, к сожалению, присущи современной молодежи. Это печалит меня потому, что эти девушки и парни когда-то станут родителями, а о каком здоровом будущем мы можем говорить, когда наша молодежь не бережет себя?

Если раньше люди жили религией, то потом ее забрали и заменили идеей коммунизма, потом ушло и это. Молодежь попала в такой промежуток, когда нет ничего, и каждый заполнял пустоту как мог и чем мог.

Ответственность за то, что мы имеем сейчас, лежит на нас, ни на ком другом. Каждый человек — индивид и привнес свой вклад в страну.

Мы ругаем чиновников, но как мы можем их ругать, если мы их сами воспитали? Каждый кабинетный работник, которой сидит на своем месте, — это чей-то сын, чья-то дочь. И раз они так себя ведут, раз у них такие принципы, которые нас не устраивают, — мы сами виноваты. Поэтому вклад в воспитание сегодняшней молодежи, которая может стать теми же чиновниками, учеными, профессорами, так важен.

Пока каждый не начнет себя исправлять, ничего не выйдет. Видите, здесь мы опять возвращаемся к вопросам просвещения.

: Из-за скандалов и судебных разбирательств строительство мечети приостанавливалось несколько раз, достичь понимания с властями удалось только в 2012 году. Как сейчас строится ваш диалог с местной властью?

Да, я знаю об этом конфликте. Проблемы действительно были. Сейчас губернатор сменился, и у него другое понимание, другие взгляды. Приехав сюда, я получил очень теплый прием. Мне говорили: «Мы рады, что вы приехали сюда, мы вас долго ждали». Эта моральная поддержка была важна и нужна. Вместе с этим мне предлагали помощь в плане садика, школы для детей.

Чем местная власть помогает мусульманам? Она позволяет нам иметь храм, позволяет вести проповедническую деятельность, дает работать воскресной школе. В принципе, это самая большая помощь, которую мы сегодня видим.

: Как строятся взаимоотношения с другими конфессиями?

Я считаю, что наши совместные встречи должны происходить чаще. Пусть даже просто так, за чашкой чая. Наверное, это наши недоработки. То времени нет, то командировки — у каждого своя паства, с которой нужно заниматься, своя загруженность.

Если говорить конкретно — чаще всего мы встречаемся с православными представителями УФСИН, когда ездим в колонии. Общаемся с владыкой Ферапонтом, никогда не слышал от него отказа о встрече. С ним мы решаем духовные вопросы, обсуждаем темы стабильности, единства конфессий. Иногда говорим о личном.

: Сейчас тема экстремизма актуальна во всем мире, Костромская область — не исключение. В регионе ведется какая-то профилактика в этом отношении?

Профилактика — каждую пятницу. Мы проповедуем, объясняя жизнь нашего пророка. Именно в том отношении, как человек должен жить. Мы рассказываем об экстремизме, откуда это берется и к чему приводит. Дети также ходят на занятия в воскресной школе.

Сегодня я вижу проблему в учебных заведениях. Помню, когда я ходил в садик, детям давали духовно-нравственное воспитание, сейчас мы этого не видим. Как раз на базе воскресной школы пытаемся возродить это: рассказываем, чему учит Коран, через призму религии объясняем, как правильно себя вести. Если с детства ребенок будет иметь правильное понимание религии, ни экстремизма, ни радикализма — ничего этого не будет.

Хотели бы сделать в этом отношении больше, но нет помещений и возможностей. Есть второй этап строительства мечети — должны быть возведены помещения для воскресной школы, спортзал. В августе мы должны были получить все необходимые бумаги, но пока этого не произошло.

: Как еще можно бороться с радикальным мышлением?

Большую роль имеет интернет-пространство. Жизнь требует, чтобы мы больше этим занимались. Мы создали сайт «Мусульмане Костромы», на котором есть видео, фото, статьи, но этого мало. Чтобы заниматься соцсетями, нужен специальный человек, которому нужно платить зарплату. А в средствах мы ограничены. Конечно, у нас есть студенты, которые помогают, но у них не всегда есть на это время. В общем, пока не удается полностью решить этот вопрос.

: В одном интервью вы сказали, что проблемы с демографией возникают из-за «переворота семейных ценностей и обесценивания прежних устоев». Вы считаете, что повысить рождаемость можно с помощью религии?

Да. Человек, родивший одного ребенка, спрашивает себя, как прокормить второго, третьего, хотя в священных писаниях говорится о том, что пропитание каждого ребенка определено Всевышним. Это не зависит ни от мамы, ни от папы. Сомнение в мощи Создателя мешает нам создавать большие семьи.

: А если не прибегать к религии — как еще можно решить проблему рождаемости?

Конечно, государство должно создавать комфортные условия для семей. Сейчас проблема в том, что люди не доверяют медицине, остерегаются учителей. Авторитет этих сфер подорван. Человек знает, что, чтобы попасть к врачу, нужно простоять несколько часов, устроить ребенка в садик или школу — еще большая проблема. Нужно начинать с корня — поднимать качество образования, чтобы люди понимали, что получают хорошую медпомощь и достойное образование.

: Как вы проводите свободное время?

Люблю погулять в лесу. У природы своя энергетика, она успокаивает. Очень люблю спорт, хожу в спортзал, но часто забрасываю это дело из-за командировок. В Забайкалье мы с семьей часто выезжали на пикники, здесь пока не получается делать это так часто, как бы хотелось.