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Лоббисты беби-боксов ищут новые пути для маневра

Общество

Известны случаи, когда в анонимных устройствах находили мёртвых детей. Уже два

Лоббисты беби-боксов ищут новые пути для маневра
Скопина Ольга © ИА Красная Весна
Бэби-бокс. Пожить для себя...

Екатеринбург, 1 марта 2018, 06:15 — REGNUM  Законопроекты по легализации ящиков для оставления детей (беби-боксов) продолжают выдвигаться с упорством, достойным лучшего применения. Историю вопроса и его нынешнее состояние обсуждает корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

Беби-боксы должны быть повсеместно запрещены, в пользу запрета свидетельствует многолетняя практика их применения за рубежом. Все аргументы защитников этого проекта давным-давно разбиты имеющимися статистическими данными. «Спасение» ребенка очень часто оборачивается его гибелью или пропажей без вести. Но лоббисты беби-боксов в РФ, чьи предложения уже дважды отбиты решениями профильных комитетов Госдумы, продолжают искать обходные пути.

С учетом того, что Минздрав РФ твердо отказался поддержать введение беби-боксов и не изменит свою позицию, теперь ответственными пытаются сделать региональные власти. Тем из них, кто по тем или иным причинам решит поддержать беби-боксеров, стоит помнить, что установка этих устройств есть явная провокация граждан на преступление, предусмотренное статьей 125 УК РФ — «Оставление в опасности».

Читайте подробности: Страсти по «беби-боксам»: сколько заплатят регионы за сомнительные ящики?

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