Чреватая правда: почему югорский гаишник ищет защиты у главы СКР

Сургут, Югра, , 14:22 — REGNUM Госавтоинспектор из Сургута, задержавший в пьяном виде сына высокопоставленного силовика, записал и выложил в социальные сети видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину с жалобой на преследования со стороны руководства. Глава Следственного комитета поручил провести служебную проверку по изложенным на видео фактам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В апреле 2016 года командир роты №1 ОБДПС ГИБДД России по Сургуту Сергей Иванов инициировал задержание нетрезвого участника ДТП, который якобы оказался сыном одного из бывших руководителей управления ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу. Но подчиненные Иванова, по его словам, не оформили административный материал на месте ДТП, не провели освидетельствование на состояние опьянения, и пытались «потерять» флеш-карту с видеорегистратора из служебной машины. Иванов успел сделать копию, и на записи, которая гуляет по интернету, отчетливо видно, что сын экс-начальника куда-то звонит.

По его словам, на следующий день после ДТП с сиятельным сыном Иванова вызвало руководство и пригрозило увольнением и проблемами, если он не успокоится. А тот успокаиваться не желал, ведь сын влиятельного «силовика» второй раз попадается в нетрезвом виде за рулем.

По словам Иванова, после того, как он через суд отбился от взысканий, неполного служебного соответствия занимаемой должности, на него завели уголовное дело за превышение полномочий по заявлению человека, которого так и не нашли.

«По долгу своей службы я неоднократно докладывал руководству не только о фактах многочисленных нарушений в деятельности ГИБДД города Сургута, но о фактах коррупции. Однако по данным фактам не только не были проведены в установленном порядке проверки, но эти факты просто умалчивались, а также принимались всевозможные меры к сокрытию этих фактов самим руководством ГИБДД на тот период», — сообщает Сергей Иванов на видео, обращенном к главе СКР.

Отметим, в управлении СКР по ХМАО сперва не комментировали разоблачительное видео. Но 28 февраля появилась информация о начале служебной проверки.

«Александр Бастрыкин поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата проверить работу своих подчиненных в регионе, поступали ли такие обращения в следственные органы и как по ним проводились проверки, а также незамедлительно провести проверку по сути самого сообщения о преступлении и по результатам проверки принять законное и обоснованное решения», — сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, ранее в борьбе с нетрезвыми водителями потерял работу, а затем был восстановлен по суду в должности инспектор ГИБДД Андрей Ласкин из Нижневартовска. Как и его коллега из Сургута, он выложил записи с видеорегистратора служебной машины, где записаны задержанные нетрезвые водители — сотрудник отдела правового обеспечения УМВД по Нижневартовску и врач местного аэропорта, отвечающий за допуск пилотов к рейсам. Андрея Ласкина в итоге пришлось защищать всей страной, в СМИ его прозвали «самым честным гаишником России».

На фоне сотрудников Госавтоинспекции Югры, отчаянно борющихся с пьяными автомобилистами, чёрным пятном легло недавнее задержание группы сотрудников ГИБДД Сургута и Когалыма, которых обвиняют в миллионных взятках за пропуск большегрузов-нарушителей на дороги ХМАО.

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